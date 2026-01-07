Şehit yakınları ve gazilerin tepkilerine rağmen iktidarın İmralı süreci adımları terörist Abdullah Öcalan'ın direktifleriyle sürüyor. TBMM'deki çözüm komisyonu raporunu yazma aşamasında. Bugüne kadar DEM Parti ve MHP raporunu sundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEM Parti'nin hazırladığı rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede "Çok fazla beklenti içeren bir rapor" ifadelerini kullandı.

'ÇOK FAZLA BEKLENTİ İÇEREN BİR RAPOR'

Yılmaz'ın NTV'deki açıklamaları şöyle:

"DEM Partisi'nin raporu biraz komisyonun misyonunun ötesine geçen, çok fazla beklenti içeren bir rapor. Silahların bırakılması, terörün tasfiyesi ayrı bir süreçtir. Türkiye'de demokrasinin standartlarını yükseltmek ayrı bir meseledir.

Yılmaz, rapor yazma aşamasına geçen süreç komisyonu hakkında, “Ortak noktaları ortaya koyan bir rapor çıkaracak."

Yılmaz "Terör örgütü fesih kararı aldı, silah bıraktığını açıkladı. Bu silah bırakma kararının sahaya yansıması açısından son raporlar, son değerlendirmeler neyi gösteriyor?" sorusuna dikkat çeken "Takdir edersiniz ki bu hassas bir süreç. Bir terör örgütünün silah bırakması, farklı ülkeler, coğrafyalar, bölgeler vesaire söz konusu. Burada özellikle istihbarat kurumumuz ve silahlı kuvvetlerimizin sahadaki mekanizmaları, gözlemleri bizim için çok çok önemli. Belli sembolik biliyorsunuz silah yakmalar gerçekleşti. Mağaraların boşaltılması gibi birtakım somut adımlar söz konusu. Ama bu bir süreç ve devam ediyor." yanıtı verdi.

Yılmaz'ın açıklaması "İmralı sürecinde çatlak var" yorumlarına sebep oldu.

DEM PARTİ'NİN İMRALI RAPORUNDA NELER VAR?

DEM Parti'nin 12 Aralık'ta komisyona sunduğu rapor 99 sayfa ve 6 bölümden oluşutu. Raporda, anadilde eğitimden yerel yönetimlerin güçlendirilmesine farklı taleplere yer verildi.

Partinin web sitesine yüklenen raporda genel olarak Kürt meselesinin güvenlik değil hukuk ve demokrasi sorunu olduğu ve çözümün kapsamlı bir yasal dönüşüm gerektirdiği belirtildi.

Kürt sorunu "tarihsel inkâr ve otoriter merkeziyetçilikten kaynaklanan çok katmanlı bir demokratikleşme sorunu" olarak tanımlanırken, sorunun güvenlik ekseninden çıkarılıp siyasal-demokratik çözüme taşınması önerildi.

Raporda PKK lideri Abdullah Öcalan'ın barış sürecinde merkezi rolü pek çok kere vurgulanırken, Öcalan'ın durumunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları bağlamında "umut hakkı" çerçevesinde ele alınması ve ağırlaştırılmış müebbet rejiminin gözden geçirilerek hukuki perspektifle yeniden düzenlenmesi istendi.

Raporda DEM Parti'nin bazı somut yasal düzenleme ve yasa önerileri de yer aldı. Öncelikli talepler arasında "Demokratik Entegrasyon Yasası" bulundu. Geçiş dönemi yasalarıyla birlikte tüm kimliklerin "eşit yurttaşlık" temelinde toplumsal entegrasyonunun sağlanması istendi. Silah bırakanlar için suç ayrımı yapılmaksızın entegrasyon mekanizmaları oluşturulması gerektiğini belirtildi.

Terörle Mücadele Kanunu (TMK), Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve İnfaz Kanunu'nda değişiklikler istenerek, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan maddeler kaldırılması veya yumuşatılması talep edildi.

Eşit yurttaşlık ve ayrımcılıkla mücadele için kalıcı bir mekanizma olarak "Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu" kurulması, toplumun kamusal katılımını destekleyecek düzenlemeler getirilmesi için Sivil Toplum Yasası hazırlanması da talepler arasında.

ANADİLDE EĞİTİMDE YASAL GÜVENCE

Anadilde eğitim ve kamu hizmetleri hakkının yasal güvenceye alınması; anayasal değişikliklerle vatandaşlık tanımının etnik referanslardan arındırılması, yerel yönetimlerde özerklik ve yerinden yönetimin güçlendirilmesi de rapordaki diğer bazı önemli unsurlar. Anadilde eğitim, seçmeli derslerle sınırlı olmayan, kamusal ve asli bir hak olarak tanımlandı.

"Anadilinde eğitim ve hizmet hakkının yasal güvenceye kavuşturulması, toplumsal barışın inşa edilmesi ve eşit yurttaşlığın sağlanması için kaçınılmaz bir gerekliliktir" denilen raporda Kürt meselesinin çözümünün yerelden güçlenen bir demokrasiden geçtiği belirtildi.

Bu çerçevede yerel yönetimlerin özerkliğinin güçlendirilmesini gerektiği belirtilerek, "Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na (AYYÖŞ) konulan tüm çekincelerin kaldırılarak, yerel yönetimlerin mali ve idari özerkliğinin güçlendirilmesi, yerel demokrasinin uluslararası standartlarda kurumsal güvenceye kavuşturulması gerekmektedir" denildi.

DEM Parti raporda ayrıca kayyum uygulamalarına son verilmesi, hasta tutuklu ve hükümlülerin tahliyesini, KHK mağduriyetlerinin giderilmesini ve barış akademisyenlerinin rehabilitasyonunu, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve AİHM kararlarının uygulanmasının zorunlu kılınmasına da yer verdi.