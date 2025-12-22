DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi partilere ziyaret kapsamında bugün CHP ve Emek Partisi (EMEP) ile görüşüyor.

Bugünkü ilk ziyaretini CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel'e yapan heyet, 16.00'da EMEP Genel Merkezi'ne geçecek.

GÖRÜŞME ERTELENMİŞTİ

Heyetin CHP'ye geçen hafta başında yapmayı planladığı görüşme Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Ziyaretleri DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol gerçekleştiriyor.

CHP İLE GÖRÜŞME SONA ERDİ

Görüşmenin tamamlanması ile basına açıklama yapan Özgür Özel, "Komisyonun rapor yazım aşamasını hızlı bir şekilde ilerletmesini, herkesin onaylayabileceği, iç içe böyle bir süreci, yarınlara barış içinde; el ele, Türk'üyle Kürt'üyle yarınları umut ediyoruz. Hem Türkiye'de hem Suriye'de. Anayasal, demokratik ve barış içinde iki devlet ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, bazı grupların Leyla Zana'ya yönelik sözlerine karşı "Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış bu topraklara yakışmaz. Bu toprakların üzerinde Anadolu'da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da, kültürümüze de aykırıdır" dedi.