Türkiye'de 'süreç' adı altında inanılması zor günler yaşanırken PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi parti turlarına yeniden başlıyor.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, siyasi partilere ziyaretleri kapsamında yarın CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek.
Heyetin CHP'ye hafta başında yapmayı planladığı görüşme Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
EMEP'E DE GİDECEKLER
Heyet, CHP ziyaretinin ardından EMEP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, EMEP heyetiyle de görüşecek.