İmparator İbrahim Tatlıses'ten yeni zehir zemberek paylaşım: Yeni bir kaosun fitilini ateşledi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, aile hayatıyla magazin gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor. Kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı ile uzun süredir çeşitli sorunlar yaşayan Tatlıses, gündemden düşmüyor. Aile içindeki krizler sürerken İmparator, son olarak Instagram hesabından adeta yeni bir hamle yaptı.
Kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı ile birçok polemik yaşayarak gündeme gelen İbrahim Tatlıses, son olarak sosyal medya hesabından yeni bir kaosun fitilini ateşledi. "Her yılan yerde sürünmez" diyen İmparator, magazin gündemine bomba gibi düştü.
Manidar bir paylaşım yapan Tatlıses, “Her yılan yerde sürünmez, bazıları oturur seninle çay kahve içer” sözleriyle kimi hedef aldığı merak konusu oldu. Usta sanatçının paylaşımı kısa sürede magazin gündemini hareketlendirdi.
“SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM”
Ünlü türkücü geçen günlerde bir programında iki çocuğuna miras bırakmayacağını söylemişti: “Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü.”
“BİZ KİN TUTMAYIZ”
İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlı, manidar bayram paylaşımıyla da dikkat çekmişti. Tatlı şu ifadeleri kullanmıştı: “Bayram dediğin sadece mesaj atmak değil. Gönül almak hatırlamak sahip çıkmaktır. Kardeşlik lafta değil zor günde belli olur. Bugün herkes kendine baksın. Kim kırmış kim sahip çıkmış kim yok saymış... Hayat uzun ama insanın kalbi her şeyi unutmuyor. Yine de biz kin tutmayız. Ama herkesi de olduğu yerde bırakmasını biliriz. Bayram... Herkesin kendine yakışanı yaptığı gündür.”
4 MİLYON DOLAR KAPTIRMIŞTI!
Öte yandan ünlü sanatçı, İstanbul’dan ayrılarak Ege kentine yerleşme sürecini ve bu süreçte yaşadığı hayal kırıklıklarını açıklamıştı. Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu söyleyen sanatçı, “Merhametliyim ama vicdanım bazı şeylere izin vermiyor” sözleriyle duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı.
“AKRABANIN AKRABAYA ETTİĞİNİ AKREP BİLE ETMEZMİŞ”
Aile içi ilişkilerde yaşadığı kırgınlıklara da değinen Tatlıses, en yakın çevresinden beklemediği davranışlarla karşılaştığını söyleyerek “Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş” demişti.
Geçen günlerde Türk müziğinin güçlü isimlerinden İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar’ın açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Uzun yıllar birlikte çalıştığı sanatçıyla yollarını olaylı şekilde ayıran Yazar, hem savcılığa yaptığı şikayeti hem de Tatlıses ailesine dair dikkat çeken iddialarını televizyon programında anlatmıştı.
“KENDİ KENDİNİ DOLDURUŞA GETİRİYOR”
Gayrimenkul yatırımları ve yüksek servetiyle sık sık konuşulan Tatlıses hakkında konuşan Yazar, otel meselesi nedeniyle savcılığa başvurduğunu belirterek “Talepleri karşılık görmeyince ters düştük kendisiyle. İbrahim Bey kendi kendini dolduruşa getiren bir kişilik” ifadelerini kullanmıştı.“
KAZADAN SONRA EVDE SERVET TOPLANTISI YAPILDI” İDDİASI
Bodrum’da geçirdiği kazanın ardından Tatlıses’in yanında olduğunu söyleyen eski menajer, o süreçte yaşandığını öne sürdüğü gelişmeleri de paylaşmıştı. Program sunucusunun sorduğu “Melek kızı o gün elinde kağıt kalemle gelip Tatlıses’in mal varlığını soruşturdu mu?” sorusu üzerine Yazar şunları aktarmıştı:
“İDO VE MELEK MAL VARLIĞINI ÖĞRENMEK İSTEDİLER”
“Evet İdo ile birlikte mal varlığının listesini öğrenmek istediler. Onlar zaten böyle bir konuşmaya giderken kaza geçirdiler. Kaza da görüşmeye engel oldu. Kazadan sonra da İbrahim Bey’in evinde toplantı yapıldı. Diğer çocukları da çağırarak orada bir kağıt kalem alınıp mal varlığı listesi talebinde bulundular.”
“BEN DAHA SAĞKEN…” TARTIŞMASI
Yazar, söz konusu listenin hazırlandığı dönemde aile içinde gerilim yaşandığını da iddia etmişti. Eski menajer, Tatlıses ile kızı Melek arasında tartışma çıktığını öne sürerek şunları söyledi: “Liste hazırlandığı dönemde Melek ile İbrahim Bey kavga etti. Bir süre de görüşmedi. Ben daha sağken nasıl benim mal varlığımla ilgili görüşme yapılır diyerek tartışma olmuştu. Melek Zübeyde ile uzun süre görüşmedi” ifadelerini kullanmıştı.
PEKİ TATLISES’İN ÇOK KONUŞULAN SERVET LİSTESİNDE NELER VAR?
Gayrimenkul sektörünün birçok alanına yatırım yapan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, servetiyle dikkat çeken ünlüler arasında. Kuşadası’nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul’da 5 farklı kebap salonuna da sahip. Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi. Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında!
Tatlıses’in İstanbul Seyrantepe’de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim’in atölyesi ve mağazası bulunuyor. Ayrıca Sarıyer’de bulunan lüks bir sitede villa, Seyrantepe’de site içinde üç daire, Şanlıurfa’da bir daire ve yine Şanlıurfa’da 3 dönümlük bir arsa da mülkleri arasında yer alıyor. Tatlıses’in ABD’nin en gözde kentlerinden Miami’de de evi var.
İBRAHİM TATLISES KİMDİR?
İbrahim Tatlıses, Türk müzik dünyasının en ikonik isimlerinden biri olup “İmparator” lakabıyla tanınır. 1952 yılında Şanlıurfa’da doğdu. (Asıl adı İbrahim Tatlı’dır. Yedi çocuklu fakir bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Ahmet Tatlı ciğer satıcısıydı, annesi Leyla’ydı. Babası Arap, annesi Kürt kökenlidir.
Çocukluğu zor şartlarda geçti; inşaatlarda demir ustalığı, su satıcılığı gibi işlerde çalıştı. Ses yeteneği, inşaatta türkü söylerken keşfedildi ve Adana’da bir yapımcının dikkatini çekmesiyle profesyonel müzik hayatı başladı.
1970’lerden itibaren sahne aldı. “Ayağında Kundura” türküsüyle büyük üne kavuştu. Arabesk ve Türk halk müziği tarzında eserler üretti. Günümüze kadar 40’tan fazla albüm çıkardı. 90’lı yıllarda ünü Türkiye’nin ötesine, Yunanistan ve Orta Doğu’ya yayıldı. Besteci, söz yazarı ve yapımcı olarak da aktif rol aldı. “İbo Show” gibi televizyon programları sundu.
Kariyeri boyunca milyonlarca plak ve kaset sattı, konserleriyle büyük kitlelere ulaştı. Birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978’de “Ayağında Kundura-Ceylan” filmiyle sinemaya adım attı. “Mavi Mavi” gibi filmlerde başrol oynadı ve yönetmenlik yaptı. Ayrıca İdobay Müzik şirketini kurdu.
Müzik ve sinemanın yanı sıra iş insanı kimliğiyle de öne çıktı. Gayrimenkul, turizm, gıda, yayıncılık ve havacılık sektörlerinde yatırımlar yaptı. Kuşadası’ndaki büyük oteli, kebap restoranları, TV kanalı ve araç filosuyla bilinen bir servete sahip.
İbrahim Tatlıses’in özel hayatı uzun yıllardır magazin gündeminde. Çocukları Dilan Çıtak, Ahmet Tatlı ve Melek ile zaman zaman kamuoyuna yansıyan aile içi tartışmalar yaşadı. Miras, mal varlığı ve kişisel ilişkiler konusunda çeşitli açıklamalar yaptı. Son yıllarda sağlık sorunları, kazalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.
Türk halk müziği ve arabesk türünün en güçlü temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Tatlıses, hem sesiyle hem de renkli kişiliğiyle milyonların sevgisini kazandı. Hâlâ “İmparator” unvanıyla anılan sanatçı, kariyerine ve yatırımlarına devam ediyor.