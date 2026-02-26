İbrahim Tatlıses’in Kanal D’de yayınlanan “Pazar Gezmesi”ne yaptığı açıklamalar olay yarattı. Sanatçı, İzmir’deki oteli ile Manisa’daki beş evinin tapusunu o dönemki yardımcısı Şule Yazar’ın üzerine yaptığını, ancak dolandırıldığını öne sürdü.
İmparator İbrahim Tatlıses miras kararını açıkladı: Ahmet ve Dilan'ın biletini kesti: Onlara sandalye bile yok
İbrahim Tatlıses, kendisinden habersiz beş evini sattığını öne sürdüğü oğlu Ahmet Tatlıses ile kavgalı olduğu diğer çocuğu Dilan Çıtak’a miras bırakmayacağını söyledi.
“Otelime çöktüler” diyen Tatlıses, Şule Yazar ve oğlu Ahmet Tatlıses’in kendisinden habersiz Manisa’daki evlerini de sattığını iddia etti.
Oğluna “Nefret ediyorum senden” diyerek tepki gösteren sanatçı, kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak hakkında da sert açıklamalar yaptı:
“Sıkıştığı zaman, ‘İbrahim Tatlıses’in kızıyım’ diyor, sıkışmadığı zaman beni tanımıyor. Nişantaşı’ndaki dükkânını ben açtım, arabasını ben aldım. Bodrum’da dükkân açtım.”
Ünlü türkücü “Gel Konuşalım” programında da iki çocuğuna miras bırakmayacağını söyledi:
“Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü.”
Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak’a ateş püsküren İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş’tan olan kızı Zübeyde Melek Akkaş’tan ise övgü dolu sözlerle bahsetti.
Sanatçı, İzmir’deki evi yandığında 3 ay Akkaş’ın evinde kaldığını söyledi: “Melek kızım bana melekler gibi baktı, evinin kapısını açtı.”
BANA DA BABALIK YAPSAYDI
Aynı yayına bağlanan Dilan Çıtak babasına tepkili konuştu: “Beni büyüten annem ve babam sayesinde en iyi okullarda okudum, en iyi mahallelerde oturdum. Hep maddi konulardan bahsediyor. Ben hastalandığımda neredeydi? Maddi değil, manevi olarak birazcık babalık yapsaydı.”
MASAK ARAŞTIRSIN
Şule Yazar ise hakkındaki iddialara şu yanıtı verdi:
“Zaten bana ait olan bir yere çökmek diye bir şey söz konusu olamaz. Ben bu oteli yaparken kendisinden cüzi bir miktar yardım aldım. Ama maalesef bu yardımları kullanarak bana istemediğim şeyler yaptırmak istedi.”
Bu sözler Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’ı sinirlendirdi. Yıldız, sosyal medyadan Yazar’a seslendi:
“Buzdolabın bozuldu işe ilk başladığında, nasıl yaptıracağını düşünüyordun ama 2023’te otel aldın öyle mi? Otelin ihalesinde ‘Sizin üstünüze alırsak devlet el koyar, benim üstüme alalım’ deyip adamı ikna eden sendin. ‘Evleri bilmiyorum’ diyorsun, evlerin tapuları da senin üstüneydi. Otel alacak paran varsa neden asistanlık yaptın? MASAK araştırsın mı bu mallar nereden geldi diye?”
PEKİ MAL VARLIĞI NE KADAR?
İbrahim Tatlıses'in net serveti resmi olarak açıklanmamakla birlikte yalnızca müzik kariyerinden değil, gayrimenkul yatırımları, oteller, restoranlar ve diğer işlerden gelir.
Bilinen mal varlığı unsurları arasında şunlar öne çıkar: İstanbul, İzmir, Bodrum, Kuşadası ve Şanlıurfa'da oteller, villalar, arsalar ve daireler (örneğin Bodrum'da denize sıfır otel, 48 daireli kompleks, Kuşadası'nda büyük otel).
Restoran zincirleri (İstanbul'da birden fazla kebap salonu).
Televizyon kanalları ve giyim markası.
Araçlar (tekne, sürat motorları, lüks otomobiller).
Diğer yatırımlar (inşaat, turizm ve Irak'taki projeler).
İBRAHİM TATLISES KİMDİR?
İbrahim Tatlıses, müzik dünyasında "İmparator" lakabıyla tanınan efsanevi bir Türk sanatçıydı. Doğum adı İbrahim Tatlı olan sanatçı, 1 Ocak 1952 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Fakir bir ailenin en büyük çocuğu olarak, ciğerci Ahmet Tatlı ile Leyla'nın yedi çocuğundan ilkiydi. Kendi ifadesiyle bir mağarada doğmuştu. Babası Arap, annesi Kürt kökenliydi; Tatlıses, etnik kökeni konusunda zaman zaman farklı açıklamalar yaptı ve bir programda "Babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk'üm" dedi.
Çocukluğu yokluk içinde geçti. Okula hiç gitmedi, okuma yazma bilmedi. Babası hapiste olduğu için ilk kez demir parmaklıklar arkasından gördü. Küçük yaşta su sattı, sinemalarda çığırtkanlık yaptı, inşaatlarda demir ustası olarak çalıştı. Ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti ve burada çeşitli işlerde çalıştı.
Müzik kariyeri, Adanalı bir sinemacının inşaatta türkü söylerken sesini duymasıyla başladı. Bu tesadüf, hayatını değiştirdi. 1970'lerde profesyonel olarak sahneye çıktı. İlk plağı "Ayağında Kundura" ile dikkat çekti. Arabesk, halk müziği, pop-folk ve türkü tarzlarında yüzlerce şarkı söyledi, onlarca albüm çıkardı.
"Sabuha", "Aramam", "Haydi Söyle", "Allah Allah" gibi eserler onunla özdeşleşti. 1980'ler ve 1990'larda Türk müziğinin en büyük yıldızlarından biri oldu.Sinema kariyerinde de başarılıydı. 1970'lerden itibaren onlarca filmde oynadı, bazılarını yönetti ve yapımcılığını üstlendi. "Kara Murat" serisi gibi yapımlarda rol aldı.
Televizyonda programlar sundu, konserler verdi. İş insanı olarak da oteller, restoranlar, inşaat projeleri ve yatırımlar yaptı; serveti yüz milyonlarca dolar seviyesindeydi.
Hayatı çalkantılı geçti. 2011'de başından vuruldu, uzun süre tedavi gördü. Aile içi sorunlar yaşadı; oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak ile davalık oldu, miras konusunda sert açıklamalar yaptı.
2026 yılında hâlâ hayattaydı, ancak sağlık sorunları ve aile kavgaları medyada yer aldı. Mirasını bazı çocuklarına bırakmayacağını, "Sandalye bile bırakmam" dediği açıklamalar yaptı. İbrahim Tatlıses, yokluktan zirveye yükselen, milyonları peşinden sürükleyen, Türk müzik tarihinin unutulmaz isimlerinden biriydi.