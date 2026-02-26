İmparator İbrahim Tatlıses miras kararını açıkladı: Ahmet ve Dilan'ın biletini kesti: Onlara sandalye bile yok

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?



İbrahim Tatlıses, müzik dünyasında "İmparator" lakabıyla tanınan efsanevi bir Türk sanatçıydı. Doğum adı İbrahim Tatlı olan sanatçı, 1 Ocak 1952 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Fakir bir ailenin en büyük çocuğu olarak, ciğerci Ahmet Tatlı ile Leyla'nın yedi çocuğundan ilkiydi. Kendi ifadesiyle bir mağarada doğmuştu. Babası Arap, annesi Kürt kökenliydi; Tatlıses, etnik kökeni konusunda zaman zaman farklı açıklamalar yaptı ve bir programda "Babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk'üm" dedi.