İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi’nin 50. dönem yönetim kurulu seçimleri tamamlandı. Seçimi Uygarlık Mühendisleri Grubu kazanırken, grubun adayı Mustafa Keleş yeni şube başkanı oldu.

42 oy farkla gelen zafer...

Oy sayımına göre Uygarlık Mühendisleri Grubu 2 bin 347 oy alırken, Çağdaş Mühendisler Grubu 2 bin 305 oyda kaldı. Böylece seçim 42 oy farkla sonuçlandı.

Seçim sonucu, İstanbul Şubesi’nde uzun yıllardır yönetimde bulunan ve sol/sosyal demokrat çizgide olduğu belirtilen grubun 42 yıl sonra ilk kez seçimi kaybetmesi nedeniyle dikkat çekti.

Sonucun kesinleşmesinin ardından seçimin yapıldığı salonda kutlamalar yapıldığı, bazı katılımcıların tekbir getirerek sevinç gösterisinde bulunduğu aktarıldı.

Resmî sonuçların ilan edilmesinin ardından yeni yönetimin önümüzdeki günlerde görev dağılımını yapması ve kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Mustafa Keleş'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şu şekilde:

Ömer GÜL Osman A. KORKMAZ

Hüseyin YILDIRIM

Süleyman OYAN

Semanur YER M

Fatih ÇAKIR İ.

Ethem MIZRAK

Nuri ÇAKAL

Mustafa CEVAHİROĞLU

Serkan KAYA

Uğur TEKİN

Hüseyin UZUN

Mutlu Çelebi SELVİ