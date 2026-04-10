Immobile şov yaptı: Paris 10 maçtır yenilmeyen Monaco'yu bozguna uğrattı
Paris FC Fransa Ligue 1'de 29. haftanın açılış maçında Monaco'nun 10 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Başkentte 5 gole sahne olan karşılaşmaya eski Beşiktaşlı golcü Ciro Immobile damga vurdu.Furkan Çelik
Mücadeleye henüz 4. dakikada Ikone'nin attığı golle hızlı başlayan Paris FC, bu golden yalnıca 4 dakika sonra sahneye çıkan eski Beşiktaşlı İtalyan yıldız Ciro Immobile ile farkı ikiye çıkardı.
Maçın başında bulduğu 2 golle rüzgarı arkasına alan Paris FC 21. dakikada bir kez daha Immobile ile Ikone ikilisinin iş birliğiyle üçüncü golü buldu.
Immobile'nin asistinde Ikone kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak Monaco'yu zor durumda bıraktı.
Konuk ekip ilk yarı bitmeden karşılık vererek Balogun ile 36'da farkı ikiye indirdi. İlk 45 dakika Paris FC'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Monaco ikinci yarıya Diatta ve Mawissa değişiklikleriyle başladı. Pocognoli'nin öğrencileri ilk yarının sonlarında buldukları golle geri dönüş umuduyla başladığı ikinci yarıda da hayal kırıklığı yarattı.
Paris FC'de Luca Koleosho 71. dakikada maçın skorunu tayin eden golü atarak Monaco'nun fişini çekti. Paris FC taraftarı önünde zorlu rakibi Monaco'yu 4-1'lik farklı skorla mağlup etti.
Karşılaşmaya 1 gol, 1 asistlik performansıyla damga vuran Ciro Immobile 75 dakika sahada kaldı.
Ara transfer döneminde katıldığı Paris FC formasıyla Ligue 1'de 8 maça çıkan 36 yaşındaki tecrübeli santrfor Fransız ekibine toplamda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Bu sonuçla Paris FC puanını 35'e yükseltirken ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Monaco ise 49 puanda kalarak Şampiyonlar Ligi hedefinde darbe aldı.