Antarktika Yarımadası yakınlarındaki Güney Shetland Adaları açıklarında yerleştirilen derin deniz kamerası, araştırma ekibini şaşkına çeviren görüntüler kaydetti. Yaklaşık 490 metre derinlikte, güneş ışığının ulaşamadığı karanlık zemin üzerinde ağır hareketlerle ilerleyen dev bir sleeper (uykucu) köpek balığı kadraja girdi.

Yaklaşık 3 ila 4 metre uzunluğundaki hayvan, donma noktasına yakın 1,27 derece sıcaklıktaki sularda ilerliyordu. Uzmanlara göre Antarktika Okyanusu’nda bu kadar güneyde kaydedilmiş başka köpek balığı görüntüsü bulunmuyor.

SOĞUK SULAR NEDEN SÜRPRİZ SAYILIYOR?

Uzun yıllar boyunca köpek balıklarının Antarktika çevresinde yaşamadığı düşünülüyordu. Bunun temel nedeni aşırı düşük su sıcaklıkları ve enerji metabolizmasını zorlaştıran çevresel koşullar. Bu nedenle araştırma ekipleri derin deniz çalışmalarında köpek balığı görmeyi beklemiyordu.

Yine de bazı uzmanlar, türün aslında uzun süredir bölgede bulunabileceğini ancak gözlem imkanlarının sınırlı kalması nedeniyle fark edilmemiş olabileceğini söylüyor. Antarktika’da derin deniz kameraları yalnızca güney yarımkürenin yaz aylarında çalıştırılabiliyor. Yılın geri kalan büyük bölümünde okyanusun derinlikleri tamamen gözlem dışı kalıyor.

ARAŞTIRMACILARA GÖRE KAYDEDİLEN KÖPEK BALIĞI YAKLAŞIK 500 METRE DERİNLİKTE KALMAYI TERCİH EDİYOR

Bunun nedeni, okyanusta üst üste dizilmiş su katmanları arasında görece daha sıcak tabakanın bu seviyede bulunması. Antarktika sularındaki yoğunluk farkları ve eriyen buzlardan gelen tatlı su, okyanusu katmanlı bir yapıya dönüştürüyor.

Bu derinlik aynı zamanda dev deniz canlılarının ölü bedenlerinin okyanus tabanına çöktüğü alanlara yakın. Uzmanlar sleeper köpek balıklarının balina, dev kalamar ve diğer deniz canlılarının leşleriyle beslenebileceğini düşünüyor. Bölgedeki nüfusun seyrek olması ve yaşam alanlarının ulaşılması zor bölgelerde yer alması, türün uzun süre fark edilmemesine neden olmuş olabilir.