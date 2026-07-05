Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya İmkânsız denilen yerde havadan su elde ettiler

İmkânsız denilen yerde havadan su elde ettiler

Sahra Çölü'nde geliştirilen yeni teknoloji sayesinde güneş ışığı ve kuru hava kullanılarak tatlı su üretildi. Yeraltı su kaynaklarına ihtiyaç duymayan sistem, kurak bölgelerde tarımın geleceğini değiştirebilecek potansiyele sahip.

Kaynak: Diğer
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İmkânsız denilen yerde havadan su elde ettiler - Resim: 1

Dünyanın en sıcak çöllerinden biri olan Sahra'da geliştirilen yeni teknoloji, su kıtlığına karşı umut oldu.

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İmkânsız denilen yerde havadan su elde ettiler - Resim: 2

Güneş enerjisi ve kuru havayı kullanarak tatlı su üreten sistem sayesinde, yeraltı su kaynaklarına ihtiyaç duyulmadan tarımsal üretim gerçekleştirilmeye başlandı.

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İmkânsız denilen yerde havadan su elde ettiler - Resim: 3

Çölün ortasında su üretildi
Projede kullanılan özel seralar, sıcak ve kuru çöl havasındaki nemi toplayarak yoğuşturuyor. Elde edilen tatlı su, doğrudan tarımsal sulamada kullanılırken sera içi sıcaklığının da dış ortama göre yaklaşık 15 derece düşmesini sağlıyor.

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İmkânsız denilen yerde havadan su elde ettiler - Resim: 4

Yapay zekâ destekli sistem
Sistem; sıcaklık, nem ve güneş ışığını anlık takip eden sensörler ile yapay zekâ destekli otomasyon sayesinde yönetiliyor. Böylece hem su üretimi optimize ediliyor hem de oluşan atık tuzlu su yeniden değerlendirilerek israfın önüne geçiliyor.

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İmkânsız denilen yerde havadan su elde ettiler - Resim: 5

Deniz suyu da içme suyuna dönüştürülüyor
Projede ayrıca yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) santralleriyle deniz suyu buharlaştırılarak tuzundan arındırılıyor. Bu yöntemle hem yerel halk hem de tarım alanları için büyük miktarda tatlı su elde ediliyor.

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İmkânsız denilen yerde havadan su elde ettiler - Resim: 6

Kurak bölgeler için umut oldu
Uzmanlara göre Sahra Çölü'nde başarıyla uygulanan bu model, benzer iklim koşullarına sahip diğer kurak bölgelerde de hayata geçirilebilecek.

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İmkânsız denilen yerde havadan su elde ettiler - Resim: 7

Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte su kıtlığı yaşayan bölgelerde tarımsal üretimin artırılması ve küresel gıda güvenliğine önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

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