İmkânsız denilen yerde havadan su elde ettiler

Yapay zekâ destekli sistem

Sistem; sıcaklık, nem ve güneş ışığını anlık takip eden sensörler ile yapay zekâ destekli otomasyon sayesinde yönetiliyor. Böylece hem su üretimi optimize ediliyor hem de oluşan atık tuzlu su yeniden değerlendirilerek israfın önüne geçiliyor.