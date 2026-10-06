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Kaynak: Haber Merkezi

IMF, 13 Ekim'de yayımlanacak Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun "Serbest Yatırım Fonları ve Finansal İstikrar" başlıklı bölümünü yayımladı.

Rapora göre serbest yatırım fonlarının brüt varlıkları, 2013 yılında yaklaşık 4 trilyon dolar seviyesindeyken 2026'nın başında 13 trilyon dolara yaklaştı.

IMF, serbest yatırım fonlarının normal dönemlerde piyasa likiditesini ve etkinliğini destekleyebildiğini ancak finansal stres dönemlerinde fiyat bozulmalarını ve likidite baskısını artırabileceğini belirtti.

Raporda yüksek kaldıraç, kırılgan finansman yapısı ve çok sayıda fonun benzer pozisyonlara yönelmesi önemli risk unsurları arasında gösterildi.

ABD HAZİNE TAHVİLLERİNİN YÜZDE 9'U ELLERİNDE

IMF yetkililerinin konuya ilişkin değerlendirmesinde, serbest yatırım fonlarının özellikle devlet tahvili piyasalarındaki ağırlığına dikkat çekildi. Fonların 2025 yılında ABD Hazine tahvillerinin yaklaşık yüzde 9'unu elinde bulundurduğu belirtildi.

IMF, olası risklerin azaltılması için veri eksikliklerinin giderilmesi, risk takibinin güçlendirilmesi ve yoğunlaşmış işlemler ile eş zamanlı kaldıraç azaltımından kaynaklanan risklere yönelik önlemler alınması gerektiğini bildirdi.