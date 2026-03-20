Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, düzenlediği basın toplantısında dünya ekonomisini bekleyen riskleri verilerle açıkladı. Kozack, Ortadoğu’daki çatışmaların lojistik hatları felç ettiğini ve özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının küresel arz şokuna yol açtığını vurguladı.

PETROL VE LNG FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Dünya genelinde petrol ve deniz yoluyla taşınan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının yaklaşık yüzde 20’si erişilemez hale geldi. Bölgedeki enerji altyapısındaki zararlar, son bir ayda petrol ve doğal gaz fiyatlarının yüzde 50’den fazla yükselmesine neden oldu. Kozack, bu durumun ekonomileri üç ana kanaldan etkileyeceğini belirtti: emtia fiyatları, enflasyon beklentileri ve finansal koşullar.

GIDA FİYATLARINDA ARTIŞ RİSKİ

IMF’ye göre, petrol fiyatlarındaki her yüzde 10’luk artış küresel manşet enflasyonu 40 baz puan yükseltirken, üretimi (GSYH) yüzde 0,1-0,2 oranında düşürüyor. Kozack, krizden sadece enerji değil, gıda sektörünün de etkileneceğini; gübre sevkiyatlarındaki aksaklıkların taşımacılık sorunlarıyla birleştiğinde dünya genelinde gıda fiyatlarını yukarı çekebileceğini ifade etti.

AVRUPA ENERJİ KRİZİNDEN EN ÇOK ETKİLENECEK BÖLGE

Sözcü, enerji şokunun “ikinci tur etkiler” yaratarak fiyat seviyelerini kalıcı biçimde yükseltebileceğine dikkat çekerek, dünya genelindeki merkez bankalarına “Enerji fiyatlarındaki artış karşısında tetikte olun ve enflasyon beklentilerini çok yakından inceleyin” çağrısı yaptı.

Kozack, ABD’nin 39 trilyon doları aşan borcuna değinerek Washington yönetimine “mali açığı azaltın” uyarısında bulunurken, Körfez ülkelerinde büyüme yavaşlamasının beklendiğini belirtti. Avrupa ise enerji ithalatına olan yüksek bağımlılığı nedeniyle bu krizden en çok etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.