Uluslararası Para Fonu Başkanı(IMF), Kristalina Georgieva, Orta Doğu’daki savaşın küresel ekonomide fiyat artışlarına ve büyüme kaybına neden olacağı konusunda dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

Georgieva, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı fiilen bloke etmesi sebebiyle milyonlarca varillik petrol üretiminin durduğunu ve enerji arzında tarihin en ağır kesintilerinden birinin tetiklendiğini söyledi.

IMF Başkanı, enerji ihracatçısı ülkelerin de bu süreçten kaçamadığını, Katar gibi pek çok Körfez ülkesinin de tesislere yönelik saldırılar nedeniyle olumsuz etkilendiğinin altını çizdi.

Ayrıca IMF’nin gelecek hafta yayımlayacağı küresel ekonomi raporu öncesinde gerçekleşen değerlendirmede, ekonomik büyüme tahminlerinde aşağı yönlü, enflasyon öngörülerinde ise yukarı yönlü değişiklik bekliyor.

Çatışmaların hızla çözülmesi durumunda dahi bu revizyonların geçerli olacağı belirtilirken savaşın, makroekonomik görünüm üzerinde de doğrudan etkili olduğu belirtildi.

IMF ve Dünya Bankası'nın gelecek hafta yapılan bahar toplantılarında da ana gündem maddesinin Orta Doğu’daki savaş olması tahmin ediliyor. Toplantılarda enerji arzı, fiyat baskıları, büyüme görünümü ve kırılgan ekonomilere yönelik etkilerin ele alınacağı öngörülüyor.

IMF Başkanı, savaşın gıda güvenliği bakımından da risk oluşturduğunun altını çizdi. Gübre tedarikinde yaşanabilecek aksaklıkların küresel ölçekte yeni sorunlara yol açabileceği aktarıldı.

Bu çerçevede gübre arzındaki bozulmanın bir gıda krizine neden olabileceği uyarısında bulundu. Bu şekilde savaşın etkilerinin enerji, sanayi ve tarım bağlantılı tedarik zincirlerine yayılabileceği vurgulandı.