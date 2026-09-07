Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir araya gelen kadınlar, yaz mevsiminin bereketini kış sofralarına taşımak için kışlık yiyecek hazırlıklarını sürdürüyor.
İmece usulüyle tasarruf ediyorlar: Kışın yemekleri şimdiden hazır
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kadınlar, yaz aylarında uygun fiyatla aldıkları sebzeleri imece usulüyle işleyerek kışlık yiyeceklere dönüştürüyor. Hazırlıklar, aile bütçesine katkı sağlarken imece geleneğinin sürdürülmesine de katkı sunuyor.Kaynak: İHA
Sebzelerin yaz döneminde daha uygun fiyatlarla alınabilmesini değerlendiren kadınlar, imece usulüyle çalışarak hem kışlık ürünlerini hazırlıyor hem de dayanışma geleneğini yaşatıyor.
Köyde bir araya gelen kadınlar, yaz aylarında bol miktarda bulunan domates, kıl biber, kapya biber ve patlıcanları satın alarak çeşitli kışlık ürünlere dönüştürüyor.
Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda sebzeler temizlenip işlenerek kavanozlara dolduruluyor.
Hazırlıklar kapsamında domates ve kıl biber kullanılarak acılı sos hazırlanıyor. Sebzeler temizlendikten sonra pişirilerek kavanozlara dolduruluyor.
Kapya biber ve patlıcanlar ise közde pişiriliyor. Ardından kabukları ve çekirdekleri temizlenen sebzeler kavanozlanarak kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanıyor.
Kışlık hazırlıklar, kadınların birlikte çalışmasına da olanak sağlıyor. Tek kişinin uzun sürede tamamlayabileceği işler, imece usulüyle daha kısa sürede tamamlanıyor.
Çalışma sırasında sohbet eden kadınlar, bir yandan da kırsal kesimlerde yıllardır sürdürülen imece kültürünü devam ettiriyor.
Sebzelerin yaz aylarında daha uygun fiyatlardan alınabilmesi, kışlık hazırlıkların aile bütçesine de katkı sağlamasına yardımcı oluyor.
Kış aylarında daha yüksek fiyatlarla satın alınabilecek ürünleri yaz döneminde temin eden aileler, ihtiyaç duydukları miktarda kışlık yiyecek hazırlıyor.
Kadınların verdiği bilgilere göre kışlık hazırlıklarda kullanılan kapya biberin kilogramı yaklaşık 35-40 TL, domatesin kilogramı 15-20 TL, kıl biberin kilogramı yaklaşık 50 TL, patlıcanın kilogramı ise 50-60 TL arasında değişiyor.
Toplu olarak alınan sebzeler, kadınların el emeğiyle ev yapımı kışlık yiyeceklere dönüştürülüyor.
Böylece hem kış aylarında tüketilecek ürünler hazırlanıyor hem de aile bütçesinin korunmasına çalışılıyor.