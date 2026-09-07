Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi İmece usulüyle tasarruf ediyorlar: Kışın yemekleri şimdiden hazır

İmece usulüyle tasarruf ediyorlar: Kışın yemekleri şimdiden hazır

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kadınlar, yaz aylarında uygun fiyatla aldıkları sebzeleri imece usulüyle işleyerek kışlık yiyeceklere dönüştürüyor. Hazırlıklar, aile bütçesine katkı sağlarken imece geleneğinin sürdürülmesine de katkı sunuyor.

Kaynak: İHA
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İmece usulüyle tasarruf ediyorlar: Kışın yemekleri şimdiden hazır - Resim: 1

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir araya gelen kadınlar, yaz mevsiminin bereketini kış sofralarına taşımak için kışlık yiyecek hazırlıklarını sürdürüyor.

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İmece usulüyle tasarruf ediyorlar: Kışın yemekleri şimdiden hazır - Resim: 2

Sebzelerin yaz döneminde daha uygun fiyatlarla alınabilmesini değerlendiren kadınlar, imece usulüyle çalışarak hem kışlık ürünlerini hazırlıyor hem de dayanışma geleneğini yaşatıyor.

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İmece usulüyle tasarruf ediyorlar: Kışın yemekleri şimdiden hazır - Resim: 3

Köyde bir araya gelen kadınlar, yaz aylarında bol miktarda bulunan domates, kıl biber, kapya biber ve patlıcanları satın alarak çeşitli kışlık ürünlere dönüştürüyor.

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İmece usulüyle tasarruf ediyorlar: Kışın yemekleri şimdiden hazır - Resim: 4

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda sebzeler temizlenip işlenerek kavanozlara dolduruluyor.

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İmece usulüyle tasarruf ediyorlar: Kışın yemekleri şimdiden hazır - Resim: 5

Hazırlıklar kapsamında domates ve kıl biber kullanılarak acılı sos hazırlanıyor. Sebzeler temizlendikten sonra pişirilerek kavanozlara dolduruluyor.

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İmece usulüyle tasarruf ediyorlar: Kışın yemekleri şimdiden hazır - Resim: 6

Kapya biber ve patlıcanlar ise közde pişiriliyor. Ardından kabukları ve çekirdekleri temizlenen sebzeler kavanozlanarak kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanıyor.

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İmece usulüyle tasarruf ediyorlar: Kışın yemekleri şimdiden hazır - Resim: 7

Kışlık hazırlıklar, kadınların birlikte çalışmasına da olanak sağlıyor. Tek kişinin uzun sürede tamamlayabileceği işler, imece usulüyle daha kısa sürede tamamlanıyor.

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İmece usulüyle tasarruf ediyorlar: Kışın yemekleri şimdiden hazır - Resim: 8

Çalışma sırasında sohbet eden kadınlar, bir yandan da kırsal kesimlerde yıllardır sürdürülen imece kültürünü devam ettiriyor.

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İmece usulüyle tasarruf ediyorlar: Kışın yemekleri şimdiden hazır - Resim: 9

Sebzelerin yaz aylarında daha uygun fiyatlardan alınabilmesi, kışlık hazırlıkların aile bütçesine de katkı sağlamasına yardımcı oluyor.

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İmece usulüyle tasarruf ediyorlar: Kışın yemekleri şimdiden hazır - Resim: 10

Kış aylarında daha yüksek fiyatlarla satın alınabilecek ürünleri yaz döneminde temin eden aileler, ihtiyaç duydukları miktarda kışlık yiyecek hazırlıyor.

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İmece usulüyle tasarruf ediyorlar: Kışın yemekleri şimdiden hazır - Resim: 11

Kadınların verdiği bilgilere göre kışlık hazırlıklarda kullanılan kapya biberin kilogramı yaklaşık 35-40 TL, domatesin kilogramı 15-20 TL, kıl biberin kilogramı yaklaşık 50 TL, patlıcanın kilogramı ise 50-60 TL arasında değişiyor.

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İmece usulüyle tasarruf ediyorlar: Kışın yemekleri şimdiden hazır - Resim: 12

Toplu olarak alınan sebzeler, kadınların el emeğiyle ev yapımı kışlık yiyeceklere dönüştürülüyor.

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İmece usulüyle tasarruf ediyorlar: Kışın yemekleri şimdiden hazır - Resim: 13

Böylece hem kış aylarında tüketilecek ürünler hazırlanıyor hem de aile bütçesinin korunmasına çalışılıyor.

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