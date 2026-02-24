Breaking Bad izleyicileri, A Knight of the Seven Kingdoms'ın 5. bölümünün yüksek skorunu düşürmek için oy kullandıktan sonra, Game of Thrones evreni hayranları misilleme yaparak 13 yıldır kusursuz 10.0 puanla zirvede duran Breaking Bad - Ozymandias bölümünün ortalamasını aşağı çekti.

Breaking Bad takipçileri, A Knight of the Seven Kingdoms 5. bölümünün IMDb puanını 9.8'den 9.7'ye indirdi. Bu müdahale sosyal medyada hızla yayılınca, karşı taraftan yanıt gecikmedi.Game of Thrones serisi sadıkları, uzun yıllardır "tüm zamanların en iyi dizi bölümü" olarak anılan Breaking Bad'in Ozymandias kısmını hedef aldı. Toplu düşük oylamalar neticesinde bölümün efsanevi 10.0 puanı 9.9'a geriledi.

Güncel IMDb verilerine göre Breaking Bad hayranları A Knight of the Seven Kingdoms 5. bölümünü 9.8'den 9.5'e düşürdü. Buna karşılık Game of Thrones izleyicileri de Ozymandias'ı 10'dan 9.5'e çekti.

A Knight of the Seven Kingdoms'ın yeni bölümleri izleyicilerden yüksek notlar almayı sürdürüyor. Bu başarı, rekoru elinde tutan Breaking Bad kitlesini rahatsız etti.