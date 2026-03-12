İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun ‘CAOIletisim’ adlı X hesabı için erişim engeli kararı alındı. Kararı "EngelliWeb" platformu duyurdu.

Karardan hemen sonra hesabın kullanıcı adı ‘@CAOIletisim1’ olarak değiştirildi.

19 Mart 2025’ten bu yana birçok davadan tutuklu yargılanan İmamoğlu'nun çok sayıda hesabı erişime engellenmişti. Son karar ile birlikte erişim engelei kararı alınan beşinci hesap oldu.

BEŞ HESABA ERİŞİM ENGELİ

Karar, "5651 sayılı kanunun 8/A maddesi kapsamında milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesi" ile alındı.

Şimdiye kadar ‘@ekrem_imamoglu’, ‘@CBAdayOfisi’, ‘@CBAdayOfisi1’, ‘@CBAdayOfisi22’ ve ‘@CAOIletisim’ hesaplarına erişim engeli kararı verildi.