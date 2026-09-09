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Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın 11 Eylül'de görülecek duruşmasının Silivri'de yapılmasına karar verildi. İmamoğlu geçtiğimiz duruşmada ifade vermek üzere Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne doğru yola çıkarılmış ve bir süre yol aldıktan sonra Silivri'ye geri götürülmüş, duruşmaya SEGBİS ile katılmıştı.

İmamoğlu'nun, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın Silivri'de görülmesine karar verildi.

KARAR BOZULMUŞTU

İmamoğlu, 3 yıl önce eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılanıp iki kez beraat etmiş, ancak istinaf usulsüzlük gerekçesiyle kararı bozmuştu.

Bunun üzerine İmamoğlu yeniden hakim karşısına çıkarılması için, 5 Haziran 2025'te halihazırda tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara cezaevinden Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne yola çıkarılmıştı.

Aracı arızalandığı gerekçesiyle Anadolu Adliyesi'ne varmadan Silivri'ye geri götürülen Ekrem İmamoğlu, yolculuk boyunca kötü muameleye maruz kaldığını belirtmiş ve "bu bir işkencedir" açıklamasında bulunmuştu.

İmamoğlu Silivri'ye geri getirildikten sonra duruşmaya SEGBİS ile katılmış ve yaşadıklarına tepki göstermişti.

Duruşma ise 11 Eylül tarihine ertelenmişti.

DURUŞMA 11 EYLÜL'DE

İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın bir sonraki duruşmada mahkemenin bulunduğu adliyede hazır bulundurulmasına karar vererek duruşmayı 11 Eylül'e ertelemişti. Bu kararı veren hakim başka bir mahkemede görevlendirilirken, yeni hakim duruşmanın Silivri'deki Marmara Cezaevi içerisindeki duruşma salonunda yapılmasına karar verdi.

Cezaevine yazılan yazıda, "Her ne kadar sanık EKREM İMAMOĞLU'nun 11/09/2026 tarihinde İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde istenmişse de; duruşmanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde 6. Nolu duruşma salonunun yapılmasına ilişkin ara kararı içerir duruşma zaptı ekte gönderilmiş olup, sanığın belirlenen gün ve saatte hazır edilmesi rica olunur" denildi.

İmamoğlu 11 Eylül Cuma günü cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda dinlenecek.