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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada hazırladığı savunmanın yer aldığı “Millet Şahidimdir” adlı kitabın toplatılmasına ilişkin hukuki süreç Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşındı. Kitap henüz basım aşamasındayken verilen el koyma ve dağıtım yasağı kararlarının temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiği savunularak yüksek mahkemeden ihlal kararı verilmesi istendi.

İmamoğlu'nun savunmasının yayımlanmasını engelleyen kararlara karşı yapılan bireysel başvuruda, ifade ve basın özgürlüğünün yanı sıra etkili başvuru ve adil yargılanma haklarının da ihlal edildiği ileri sürüldü.

SAVUNMASINI KİTAPLAŞTIRACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ekrem İmamoğlu, İBB davasının ilk duruşmasında kendisine savunma için yeterli süre tanınmadığını belirterek hazırladığı savunmayı kitap olarak yayımlayacağını duyurmuştu. “Millet Şahidimdir” adıyla hazırlanan eser henüz baskı aşamasındayken hakkında el koyma kararı verilmiş, kitabın dağıtımı ve satışı da yasaklanmıştı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 27 Ağustos 2026 tarihli kararına yapılan itiraz, İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 10 Eylül 2026'da reddedilmişti.

AYM'DEN ÖNCELİKLİ İNCELEME TALEBİ

Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, kitabın devam eden bir yargılamaya ilişkin savunma metnini içerdiğine dikkat çekildi.

Yasağın devam etmesinin eserin güncelliğini ortadan kaldırdığı savunularak başvurunun öncelikli olarak incelenmesi istendi. Başvuruda ayrıca el konulan basılı materyallerin iadesi, dağıtım ve satış yasağının kaldırılması, 5 milyon TL maddi tazminat ile uygun miktarda manevi tazminat ödenmesi talep edildi.

AYM'YE SUNULAN 9 MADDELİK TALEP

Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruda şu ifadelere yer verildi:

"Eserin güncel bir yargılamaya ilişkin savunma metni olması ve tedbirin her geçen gün eserin güncelliğini yok etmesi nedeniyle başvurunun Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 68. maddesi uyarınca öncelikli olarak incelenmesine,

1)İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 27.08.2026 tarihli ve 2026/8776 D. İş sayılı kararı ile itirazı reddeden İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 10.09.2026 tarihli ve 2026/8931 D. İş sayılı kararı nedeniyle;

2)Başvurucunun Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde düzenlenen düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile basın hürriyetinin (AİHS m. 10) ihlal edildiğine karar verilmesini,

3)İfade özgürlüğünün ihlaliyle bağlantılı olarak Anayasa’nın 40. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkının (AİHS m. 13) ihlal edildiğine karar verilmesini,

4)Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının, gerekçeli karar hakkı yönünden (AİHS m. 6) ihlal edildiğine karar verilmesini,

5)Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğüyle bağlantılı olarak Anayasa’nın 13. maddesi ve AİHS’nin 18. maddesinde düzenlenen “yetki saptırması yasağı”nın ihlal edildiğine karar verilmesini,

6)İhlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için 6216 sayılı Kanun’un 50. maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca karar örneğinin yeniden inceleme yapılmak üzere ilgili sulh ceza hâkimliğine gönderilmesine; el koyma ile dağıtım ve satış yasağının kaldırılmasına; el konulan formaların, kapakların ve bandrollerin hak sahiplerine iadesine karar verilmesini,

7)Toplatma kararlarının eser sahibine tebliğ edilmemesine ve sulh ceza hâkimliği itiraz yolunun etkisizliğine ilişkin yapısal sorunun giderilmesi için kararın Adalet Bakanlığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesini,

8)İhlal nedeniyle başvurucunun yoksun kaldığı telif geliri karşılığında 5.000.000 TL maddi tazminat ile uygun bir manevi tazminatın başvurucuya ödenmesine karar verilmesini,

9)Başvurucu için yapılan yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin başvurucuya ödenmesine karar verilmesini talep ederiz."