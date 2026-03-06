CHP'nin cumhurbaşkanı adayı tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu CHP'nin 81 il başkanlığında okundu. İmamoğlu'nun "Bu mübarek günlerde ailelerimizden uzak kalmak hepimizi derinden yaralıyor ama mücadelemiz hakkın ve halkın rızası içindir. Aramıza bu duvarları örenler bu parmaklıkları dikenler yılacağımızı geri adım atacağımızı sanıyor olabilirler. Yanılıyorlar. Gösterdiğiniz dirayet 12 metrekarelik hücremde bana yaşama sevinci veriyor" ifadeleri dikkat çekti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına tepki gösteren İmamoğlu, yargı sürecinin bir "karalama kampanyası" olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

"Değerli yol arkadaşlarım, yol arkadaşlarımın çok kıymetli aileleri, benim değerli kardeşlerim; her birinizi sevgiyle, dostlukla kucaklıyorum. Bizlere karşı eşi benzeri görülmemiş bir zalimlikle bir siyasi operasyon yürütülmesinin birinci yılı doluyor. Bu bir yılda vicdanını kaybetmiş kötü bir aklın ürünü olan iftiralarla dolu soruşturmaların, haksız davaların ardı arkası kesilmedi. Dur durak bilmeyen bu büyük kötülük şimdi de kirli yüzünü kıymetli başkanım, Bolu'nun değerli insanı Tanju Özcan'ı tutuklayarak gösterdi.

"TANJU ÖZCAN, BOLU'NUN GURURUDUR"

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin milletin derdine derman olan icraatlarını içine sindiremeyen bir avuç insanın ne söylediğinin hiçbir önemi yoktur. Tanju Özcan Bolu’nun ve bizlerin gururudur. İftiralarla, şantajlarla, kumpaslarla anneler çocuklarından, babalar oğullarından ayrı kaldı. Geçen bir yılda çocuklarımız bir yaş daha büyüdü.

Bizleri siyasi esaret altına alanların yeni bir kumpası da 9 Mart günü başlıyor. Önümüzdeki günlerde dava dedikleri, mahkeme dedikleri, yazanı yöneteni belli bir müsamere sergileyecekler. Benim yol arkadaşlarımın her biri iyi yetişmiş, ülkesini ve milletini seven, millete hizmet aşkıyla dolu, sorumluluklarını her koşulda en iyi biçimde yerine getirmeye çalışan yurtsever insanlardır. Cumhuriyet Halk Partililer böyledir; dürüsttürler, çalışkandırlar. Onların şehrimizin, ülkemizin bugününe ve geleceğine ilişkin yaptıkları katkılar çok önemli, çok değerlidir. Her birinden en az kendimden emin olduğum kadar eminim.

O nedenle içiniz ferah, moraliniz yüksek olsun. Bizim tek davamız bu ülkedir, bu millettir. Bizi zindanda tutmalarının en büyük sebebi de budur. Bu vatana hizmet ettiğimiz, 86 milyonu ayırmadığımız, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye çabaladığımız için bizi karalamaya çalışıyorlar.

"GÖSTERDİĞİNİZ DİRAYET 12 METREKARELİK HÜCREMDE BANA YAŞAMA SEVİNCİ VERİYOR"

Bu mübarek günlerde ailelerimizden uzak kalmak, sevdiklerimizle birlikte iftar edip sahur yapamamak hepimizi derinden yaralıyor. Ama mücadelemiz hakkın ve halkın rızası içindir. Aramıza bu duvarları örenler, bu parmaklıkları dikenler yılacağımızı, geri adım atacağımızı sanıyor olabilirler; yanılıyorlar. Gösterdiğiniz dirayet 12 metrekarelik hücremde bana yaşama sevinci veriyor. Bu onurlu dayanışmanız, bu cesur mücadeleniz, benimle aynı kaderi paylaşan çalışma arkadaşlarımın, demokrasi tutsaklarının direnme arzusunu körüklüyor.

Hukuksuzluğun hükmü elbette sona erecek. Tutuklamayı keyfi bir cezalandırma yöntemine dönüştürenler kaybedecek. Çünkü karşılarında sizler varsınız. Hayatını bu vatana adamış dürüst, yurtsever, Cumhuriyet aşkıyla dolu kadınlar, erkekler ve gençler var; güzel yüzlü çocuklar var. Bize cesaretinizle, mücadelenizle, dayanışmanızla umut oluyor, güç veriyorsunuz. Bu zor günleri el ele, kol kola, omuz omuza aşacağız. Kurulan oyunları, kumpasları birlikte bozacağız. İnandık ve başaracağız.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşırken bu adaletsiz süreçteki en büyük mücadeleyi veren anneleri, eşleri ve kız kardeşleri büyük bir saygıyla selamlıyorum. Emekçi kadınlar gününü kutluyorum. Adalet arayışımızda kadınların varlığı, cesareti ve dayanışması hepimize çok büyük bir güç veriyor. İnanıyorum ki bu 8 Mart, adaletin gerçekten hüküm sürdüğü günlere giden yolun bir başlangıcı olacak. Her şey çok güzel olacak."

Ekrem İmamoğlu 9 Mart'ta (2026) Silivri'de hakim karşısına çıkacak.