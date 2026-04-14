CHP’ye mutlak butlan, siyasetin önemli gündemi…

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın iki haftan önceki “B planımız hazır” sözleriyle perde açıldı.

CHP’de yüksek sesle mutlak butlan kararı konuşulmaya başlandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun birkaç gündür kamuoyu önünde olması dikkatleri çekti.

CHP lideri Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi’nde Saraçhane’deki gibi direneceği kulisleri ise belli ki bir planın parçası noktasında…

Özgür Özel’in de son haftalarda görüşmeye özen gösterdiği isimlerden biri eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın…

Partinin son genel başkanıydı Murat Karayalçın…

Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile uzlaşamamış ve SHP’yi 2002’de yeniden açmıştı.

Deniz Baykal muhaliflerinin bir kısmı SHP’ye dönmesine karşın parti, siyasette bir varlık gösterememişti.

Murat Karayalçın 2009’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yeniden CHP’ye dönünce, parti Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile birleşerek bir kez daha varlığına son vermişti.

SHP’NİN YENİDEN SAHNEYE ÇIKIŞI

Hatırlayın, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) ismini kullanan yeni bir parti 28 Haziran 2024 kurulmuştu.

SHP’nin yeniden açılması CHP kulislerini hareketlendirmişti. Partinin Kılıçdaroğlu ile bağlantılı olduğu, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu muhaliflerinin bu partide toplanacağı iddia edildi. Partiden bazı yöneticiler Kılıçdaroğlu’nu genel başkan olarak görmek istediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu yalanladı ve SHP rafa kalktı.

Belli ki Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı düşünülen SHP rafa kalktı ama bu kez Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu için süreç başladı.

CHP’DE GÜNDEM: MACARİSTAN

Yeniçağ’ın kulislerden edindiği bilgilere göre, CHP Genel Merkezi’nde taze gündem, Macaristan seçimleri… Ancak mevzu sadece iktidar değişimi değil…

16 yıldır iktidarı elinde tutan Viktor Orban, rakibi Peter Magyar karşısında yenilgiye uğradı.

2010 yılından bu yana ülkeyi demir yumrukla yöneten, 16 yıllık iktidarı boyunca yargı kurumlarına, orduya ve ülkedeki basın kuruluşlarının tamamına kendisine ve partisine yakın isimleri yerleştirmesiyle bilinen Başbakan Viktor Orban, aldığı yenilgiyle iktidara veda etti.

Böyle tanıdık bir siyasi ortamda, 16 yıl sonra iktidarın değişmesi elbette siyasete önemli…

CHP açısından ise durum bundan ibaret değil!

İMAMOĞLU’NUN MESAJININ ŞİFRESİ

Macaristan’da iktidar değişiminin ardından Ekrem İmamoğlu bir mesaj yayınlandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

“Macaristan korku yerine umudu, otokrasi yerine demokrasiyi seçti. Bu gece Macar halkı Avrupa’ya ve dünyaya bir kez daha hatırlattı: Vatandaşlar özgürlüklerinden vazgeçmeyi reddettiğinde hiçbir baskıcı lider yenilmez değildir. Silivri’deki bir cezaevi hücresinden, Macar muhalefet lideri Peter Magyar’e ve hukukun üstünlüğünü savunmak için sandık başına giden tüm seçmenlere en içten tebriklerimi gönderiyorum. Bu zafer; sandığın korkudan daha güçlü olduğuna ve adaletin, ne kadar gecikirse geciksin, asla yenilmeyeceğine inanan hepimizindir. İstanbul, Budapeşte’nin yanındadır. Rüzgâr yön değiştiriyor.”

Ekrem İmamoğlu’nun “Bu zafer; sandığın korkudan daha güçlü olduğuna ve adaletin, ne kadar gecikirse geciksin, asla yenilmeyeceğine inanan hepimizindir” sözü önemliydi.

Macaristan'daki seçimde 16 yıllık Viktor Orban iktidarını bitiren 45 yaşındaki Peter Magyar, siyasetteki hızlı yükselişiyle dikkat çeken bir isim.

Orban'ın partisi Fidesz'in (Macar Sivil Birliği) gençlik kollarındaydı.

Magyar, 15 Mart 2024'te Fidesz ve hükümet çevreleri ile tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu ve siyasete atılacağını ilan etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yaklaşıyordu ve Magyar ve çevresindekilerin yeni bir parti kurup seçimlere katılmak için zamanı yoktu.

Bunun yerine atıl durumdaki partilerden birini sahiplendiler.

Tisza Partisi (Saygı ve Özgürlük) Partisi böylece Orban'a karşı o güne kadar görülen en büyük muhalefet hareketinin partisine dönüştü.

İMAMOĞLU’NUN B PLANI HAZIR

Tıpkı, Macaristan’da seçim kazanan Magyar gibi Ekrem İmamoğlu’nun da B planı hazır!

CHP’li Gökhan Günaydın’ın çok net ifade ettiğine göre, mutlak butlan kararı geldiğinde “yeni parti” devreye girecek. Kulislerde dile getirildiğine göre, Ekrem İmamoğlu’nun ad ve soyadındaki harflerden esinlenerek oluşturulan “Ekim Partisi” Macaristan’daki gibi “B planı” olarak çekmecede tutuluyor.

Seçim kazanan Magya, lideri Orban ile aynı çizgiden geliyordu.

İmamoğlu da cezaevine girmiş olması, İBB başkanlığı, memleketi, hitabeti ve siyaseti bakımından Tayyip Erdoğan’ın gençlik yıllarına çok benzetiliyor.

Magya, yüzünü Avrupa’ya dönerek öne çıkmıştı, İmamoğlu da benzer bir çizgiyi tutturuyor.

Bu bakımdan CHP’de mutlak butlana karşı yeni bir parti kurup zafer kazanmış olan Magya, İmamoğlu için önemli bir kıstas oldu.

Siyaset sahnesinde 24 saat çok uzun bir süre ancak, İmamoğlu açısından mutlak butlan planı netleşmiş oldu.