İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali talebiyle açılan davada istinaf sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin daha önce verdiği kararın yürütmesinin durdurulması yönündeki talebi değerlendirdi.
Yapılan inceleme sonucunda istinaf mahkemesi, yürütmenin durdurulması isteminin reddine hükmetti.
NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının usulsüz olduğu iddiasıyla açılan "resmi belgede sahtecilik" davası, 16 Şubat 2026'daki son duruşmada 6 Temmuz 2026'ya ertelendi. İmamoğlu'nun 8 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor.
İstanbul Üniversitesi yönetimi, İmamoğlu'nun diplomasını "açık hata" ve "yokluk" gerekçeleriyle iptal etti.
İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 23 Ocak 2026'da iptal kararına karşı yürütmeyi durdurma talebini reddederek, diploma iptal kararının yerinde olduğuna hükmetti. Bu karar, 19 Şubat 2026'da istinafa taşınmış, İmamoğlu diplomanın iptal kararı için “kumpas” ifadelerini kullanmıştı.