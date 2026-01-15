Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın ilk duruşması görülecek.

Duruşma öncesi Silivri'ye gelen yurttaşlar cezaevinin 1 kilometre uzağında bekletildi. Salon kapasitesi yetersiz olduğu için içeriye kimsenin alınmadığı söylendi.

MİLLETVEKİLLERİNE MÜDAHALE

CHP Milletvekillerinin geçişi sırasında gerginlik çıktı. CHP Milletvekilleri Sibel Suiçmez ve Ali Gökçek’e jandarma müdahale etti. Gerginlik sonrasında milletvekillerinin geçişi için koridor oluşturuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel da barikatları aşarak Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonuna girdi.

BİBERGAZI, COP, TOMA...

Milletvekillerinin geçişi sırasında yurttaşlar duruşmanın yapılacağı salona girmek istedi. İmamoğlu'na desteğe gelen yurttaşlara jandarma barikat kurarak engel oldu Barikatı aşmak isteyen yurttaşlara jandarma TOMA, biber gazı ve copla ile müdahale etti.

SİLİVRİ'DE AÇIK GÖRÜŞ GÜNÜ

İmamoğlu'nun duruşmasının görüleceği sırada Silivri Cezaevi'nde açık görüş günü. Yakınlarını görmek isteyenler gerginlik nedeniyle cezaevine alınmıyor.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması 18 Mart 2025'te İstanbul Üniversitesi'nde kurulan bir kurul tarafından iptal edilmişti. Diploma iptal kararının ardından İmamoğlu 19 Mart 2025 günü İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmıştı.