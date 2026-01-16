Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Selen Görgüzel ve Rabia Karaca’nın savcılık ifadeleri sonrası gündeme gelen özel jet iddiaları, iktidara yakın medya organları tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ait gösterilmeye çalışıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilen uçuşlar ve düzenlendiği iddia edilen partiler, “İmamoğlu’nun jeti” başlığıyla kamuoyuna servis edildi.

İDDİALARIN DAYANAĞI İFADELERDİ

Selen Görgüzel ve Rabia Karaca, savcılık ifadelerinde İBB soruşturmasına dahil edilen Murat Gülibrahimoğlu’nun evinde ve kiraladığı özel jette uyuşturucu ve kumar partileri düzenlediğini öne sürdü. Bu beyanlardan sonra iktidara yakın medya, söz konusu jetin Ekrem İmamoğlu’na ait olduğunu iddia etti.

Haberlere eşlik eden görsellerde TC-VED kuyruk kodlu uçağın fotoğrafları kullanılırken, uçağın gerçek sahibinin ismi ise gizli tutuldu. Buna rağmen haberlerde İBB dosyasında tutuklu bulunan Fatih Keleş’in ve Ekrem İmamoğlu’nun isimleri özellikle ön planda gösterildi.

JETİN SAHİBİ AKP’Lİ VEYSEL DEMİRCİ ÇIKTI

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın yazısına göre, iddialara konu olan tarihlerde TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jetin sahibi, Ziver Holding iştiraki Ziver Air’di. Şirketin sahibi ise 2022 senesinde AKP Elazığ milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci’ydi.

Jetin 2016 yılının Ekim ayında ABD’den satın alındığı, Türkiye’de kullanılmaya başlandığı ve Demirci tarafından 2022 yılının Mayıs ayında Türk Hava Yolları’ndan alındığı ifade edildi. Demirci, uçağı satın almadan önce hükümet yetkililerinin kullandığını da duyurdu.

İddialara konu olan 30 Ekim 2022 tarihli KKTC uçuşu esnasında uçağın Ekrem İmamoğlu’na ait olmadığı kesinleşti.

“CHP’YE VERMEZLER, BENİM HASSASİYETİMİ BİLİRLER"

Uçakla ilgili açıklamalarda bulunan Veysel Demirci, “Ben uçağı Türk Hava Yolları’ndan satın aldım. Hükümetimiz kullanıyordu. Bu uçuş karşılığında 22 bin 751 Euro alınmış. CHP’ye vermezler, benim hassasiyetimi bilirler” ifadelerini kullandı.

TGRT’ye de açıklamalarda bulunan Demirci, “Hayatım boyunca İmamoğlu’nu görmedim. Ona uçak tahsis etmedim. CHP’ye kiraya vermedim. Koyu Reisçiyim, herkes beni tanır” sözlerini sarf etti.

JET EL DEĞİŞTİRDİ

Jetin mülkiyetinin 2022 yılının haziran ayında Ziver Air’e geçtiği, 2024 yılının Ekim ayında ise AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Gürkan Dölekli’nin şirketi Güven Air’e satıldığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Veysel Demirci, 2015 senesinde Elazığ'dan AKP Milletvekili aday adayı olmuş ama seçilememişti.

Veysel Demirci’nin yönetim kurulu başkanı olduğu Ziver İnşaat’ın, son 11 senede kamu kurumlarından toplam 5 milyar 595 milyon TL bedelli 53 ihale aldığı EKAP kayıtlarına yansıdı. Şirketin aldığı ihalelerin yaklaşık maliyet bedelinin ise 6 milyar 426 milyon TL olduğu ifade edildi.

Ziver İnşaat’ın kazandığı son ihalelerden biri, 1 Kasım 2022 yılında DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü tarafından 21/b pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Şirket, yaklaşık maliyete çok yakın bir bedelle ihaleyi aldı.

Konya’daki millet bahçesi ihalesinin de Demirci’ye verildiği, açılışının ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından yapıldığı hatırlatıldı.