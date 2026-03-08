19 Mart 2025 sabahı gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan ve yaklaşık 1 yıldır tutuklu olarak yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve verdiği ifade sonrası serbest bırakılan, davanın en etkili isimlerinden Ertan Yıldız, Yeni Şafak'a konuştu.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili ilginç bir söyleyişe imza atan Yıldız, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için "Özgür Özel beni hiç ziyaret etmedi. Onlar İmamoğlu’nu korumaya odaklanmış. Belediye, ben cezaevindeyken, verdiği aracı aldı" ifadelerini kullandı.

''İLK KEZ 2014’TE TANIŞTIK''

İlk duruşması yarın (9 Mart 2026) görülmeye başlayacak olan İBB Davası’nda etkin pişmanlık ifadesi vererek tahliye edilen sanıklarından Ertan Yıldız, İBB’ye ait tüm iştiraklerin yöneticisi pozisyonunda. Aslen Trabzon Sürmeneli olan Yıldız, İBB’ye girmeden önce bir şirketler grubunun ortaklığını ve 21 yıl CEO’luğunu yaptı.

İş dünyasında başarılı bir imaj çizen Yıldız, “Evim, ofislerim gibi pek çok maddi varlığım belediye öncesine aitti. Şirket merkezi ve 40 bin metrekarelik fabrikamız Beylikdüzü’ndeydi. İmamoğlu o dönem CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı’ydı. 2014 seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkan adayı oldu. Kendisiyle bu süreçte tanışmıyorduk. Bir tanıdığımız vasıtasıyla seçim çalışmaları için fabrikaya gelerek personelle konuşmak istedi. O gün ilk kez tanıştık. Sonra seçimi kazandı, Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu, ben de ziyarete giderek tebrik ettim. Bizim fabrikanın önünde sorunlu bir yol olduğunu anlattım, hemen çözdüler. Bu tutum beni etkiledi” şeklinde konuştu.

2018’de şirketteki hisselerine satarak ayrıldığını ifade eden Yıldız, İmamoğlu’nun kendisini yemeğe davet ettiğini anlattı. Yıldız, “İBB başkanlığına aday olmasını istediklerini, böyle bir şey olursa onunla çalışıp çalışamayacağımı sordu. Hoşuma gitti, çalışırız dedim. İmamoğlu aday oldu, kampanya ofisi Windowsiste tutuldu. O merkezde ben de görev yaptım” ifadelerini kullandı.

“İMAMOĞLU’NUN AMACI BAŞINDAN BERİ CUMHURBAŞKANLIĞIYDI”

Yıldız, İmamoğlu’nun kafasında o dönemlerden itibaren cumhurbaşkanı olma hedefi olduğunu belirterek, "İmamoğlu’nun başından beri amacı buydu. Bir insanın amacının olması da kötü bir şey değil. Ama buna nasıl gittiğin önemli. Ben iddia ediyorum Ekrem İmamoğlu, hiç bu işlere girmeseydi şu an cumhurbaşkanlığının en güçlü adaylarından biriydi. Bu işlere girmesine gerek yoktu, bu hırslara gerek yoktu” İfadelerini kullandı.

“ÖZGÜR ÖZEL BENİ ZİYARET ETMEDİ’’

2024 yerel seçimlerinde CHP’den İBB ve Bakırköy belediye meclis üyeliğine seçilen ve halen bu göreve bağımsız olarak devam eden Yıldız, tutuklanması sürecinde CHP’liler tarafından yalnız bırakıldığından yakınarak şunları söyledi:

“Bana uğrayıp geçmiş olsun demedi. Hiç uğramadı. Ben İBB’yi yöneten çok emek veren 2-3’üncü adamdan biriydim. Genel başkan yardımcıları, siyasetçilerden çok az gelen oldu. Yalnız bırakıldım ve o dönem aslında çok da bir önemimizin olmadığını anladım. Onlar siyasi arkadaşları daha çok korumaya odaklanmışlar. Özellikle de Ekrem İmamoğlu’nu.

“BEN CEZAEVİNDEYKEN İBB BANA VERDİĞİ ARACI ALDI”

Tüm mal varlıklarımıza tedbir konuldu. Araçlarımız ellerimizden alındı. Belediyenin bana verdiği bir tane Volvo araç vardı. Daha ortada etkin pişmanlık falan yokken, ben daha hapishanedeyken, belediye geldi bu aracı aldı. Bir Allah’ın kulu evimi, eşimi, çocuklarımı arayıp derdiniz var mı diye sormadı. Hiç kimse sahip çıkmadı.”

İMAMOĞLU’NDAN ‘YAPMA’ NOTU GELDİ

Ertan Yıldız, 18 Mart günü dışarıda olduğunu 19 Mart sabahı ise polise gidip teslim olduğunu vurguladı. Yıldız, “Ben şunu düşündüm, ben masumum, niye kaçayım ki diye düşündüm. Çoluğun çocuğun burada. Malın mülkün burada. Vatanın burası. Kaçacak bir yer yok ki” şeklinde konuştu. Masum olduğuna inandığı için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını anlatan Yıldız, “Ben sütten çıkmış ak kaşık değilim. Çevremde bir ton şey oldu, bunları gördüm şahit oldum, fark ettim. Belki İBB’den daha erken ayrılabilirdim bu konuda benim de eksikliklerim var. Ama sonuçta gördüm. Bu yüzden itirafçı oldum. İlk ifadeyi verdiğim duyulduğunda bazı insanlar bana gelmeye başladı. Üst düzey kişiler tarafından ‘Bunu yapma, yaparsan dağılırlar, çok kötü duruma düşerler’ dendi. ‘Etkin pişmanlık kabul edilmezse sahipsiz kalırsın’ denildi. Ekrem İmamoğlu’ndan gelen mesajlar oldu. 'Yapma' diyordu. Bu notları gösteriyorlardı. Yani yapmamı istemedi, yapmama engel olmak istedi, birkaç kere böyle not geldi” ifadelerini kullandı.