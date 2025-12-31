Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından, "2026 memleketimize huzur getirsin. Hepimizin yeni yılı kutlu olsun. Her şey çok güzel olacak!" notuyla İmamoğlu'nun mesajı paylaşıldı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

'GENÇLER VAR, YÜRÜRKEN DÜŞMEYİ GÖZE ALAN, DÜŞSE DE KALKAN'

"Bir yılı daha kapatıyoruz. Takvim yaprağı düşüyor ama zaman durmuyor. Biliyoruz; bu memlekette yaşamak kolay değil. Bazen ekmek kadar sert, bazen gece kadar uzun. Ama yine de dünyaya sabahlar geliyor. Bir çocuğun gülüşüyle başlıyor çoğu zaman. Sokakta, mutfakta, okul yolunda küçük bir ışık, bütün karanlığı utandırmaya yetiyor.

Gençler var. Yürürken düşmeyi göze alan, düşse de kalkan. Çünkü yarın, onlardan vazgeçmiyor. Kadınlar var. Hayatı omuzlarında taşıyan; kötülüğe karşı sessiz ama dimdik duran; geleceği, iki eliyle yoğurur gibi kuran. Ve biz varız. Aynı gökyüzüne bakan, aynı toprağa basan. Biliyoruz; umut bir temenni değildir. Bir iştir. Emek ister, inat ister, birlik ister. Yeni yıl gelsin. Daha adil, daha eşit, daha insanca..."