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Kaynak: ANKA

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yayımladığı yapay zekâ destekli video mesajında gençlere ve vatandaşlara seslenerek seçim güvenliği için "Türkiye Gönüllüleri" adıyla ülke genelinde bir dayanışma ağı kurulması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında İmamoğlu, demokrasi, cumhuriyet ve adalet vurgusu yaparak gençlerin sürece aktif katılımının önemine dikkat çekti.

"CUMHURİYET, DEMOKRASİ VE ADALET MÜCADELESİ"

Mesajında gençlere seslenen İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük mücadelelerinden birini veriyoruz. Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesinde gençlerin kararlılığı ve bilinçli katılımı büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM VE SANDIK EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren İmamoğlu, demokratik sürecin temel güvencesinin seçim ve sandık olduğunu belirterek, seçim güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

"HEDEFİMİZ 1 MİLYON SANDIK GÖNÜLLÜSÜ"

İmamoğlu, İstanbul Gönüllüleri benzeri, partiler üstü bir anlayışla "Türkiye Gönüllüleri" adı altında geniş katılımlı bir gönüllü ağı oluşturulmasını önerdi. Her okulda sandık görevlilerinin belirlenmesi, hukukçuların ve bilişim ekiplerinin seçim sürecine destek vermesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu, "Türkiye Gönüllüleri seçim ve sandık gününe güvence olacak. Hedefimiz 1 milyon sandık gönüllüsü" dedi.

Mesajının sonunda gençlere çağrıda bulunan İmamoğlu, "Hazır olun; hep birlikte tasarlayacak, düşünecek, çalışacak ve başaracağız" ifadelerini kullandı.