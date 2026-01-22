Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet'ten İklim Öngel'e konuştu. '19 Mart Operasyonları'nı "CHP'yi ele geçirme projesi" olarak nitelendiren İmamoğlu, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili "Bu kadar önemli bir meseleyi iktidarın keyfine ve kısa vadeli hesaplarına bırakamayız. Bu yüzden iktidarın yanlışlarına rağmen bu işin tam göbeğindeyiz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun röportajından ilgili kısım şöyle:

"CHP'Yİ ELE GEÇİRMEK İSTİYORLAR"

Üzerimize sayısız iftira atılıyor. Yolsuzluk, casusluk… Seçimleri kaybetmekten korkanlar, elinden gelen bütün kötülükleri yapıyorlar. Fakat burada benim ve yol arkadaşlarımın şahsını da aşan bir kasıt, kendini bilmezlik var. Türkiye’nin kurucu partisi olan CHP, iktidara geleceği için yok edilmek veya ele geçirilmek isteniyor. Bir avuç muhteris, iktidarı kaybetmemek için milletin iradesine, devletin adaletine, ekonomimize ve en önemlisi vicdanlara zarar veriyor. 19 Mart’ın Türkiye siyasi tarihinde nasıl bir kırılıma yol açtığını söyleyeyim: Milletin iktidarının ayak sesleri 19 Mart ile birlikte daha da yükselmiştir. Türkiye’nin bütün demokratlarının nasıl bir hikâye yazacağını, milletin iktidarıyla birlikte Türkiye’nin yürüyüşünün nasıl hızlanacağını bütün dünyanın göreceği yıllara giriyoruz. Bu sefer umut, hayâl kırıklıklarını yenecek ve Türkiye hak ettiğine kavuşacak.

"BU SÜREÇ İKTİDARIN KISA VADELİ HESAPLARINA TERK EDİLEMEZ"

Partim ve ben, ülkenin her büyük meselesi gibi terör sorunu ve Kürt meselesiyle ilgili de bir fikir ve programa sahibiz ve bu fikir ve program çerçevesinde sürecin yanındayız. Bu kadar önemli bir meseleyi iktidarın keyfine ve kısa vadeli hesaplarına bırakamayız. Bu yüzden iktidarın yanlışlarına rağmen bu işin tam göbeğindeyiz. Bu işleri seçim hesapları için, anayasayı değiştirip aday olabilmek için kullanmak istediklerinin farkındayız. Ancak sizler aracılığıyla vatandaşlarımızı temin etmek isterim, herkes müsterih olsun. Ülkenin selametine, milletin hayrına olmayan hiçbir işi desteklemeyiz. Bizim için çerçeve bellidir: Ülkenin güvenliği, vatandaşlarımızın eşitliği ve özgürlüğü. Bu çerçevenin gerisinde kalan, bu çerçevenin dışına çıkan işlere destek vermedik, vermeyeceğiz.