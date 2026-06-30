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Kaynak: Haber Merkezi

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da uygulanan güvenlik tedbirleri ve gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, hükümeti sert sözlerle eleştirerek demokrasi ve özgürlük vurgusu yaptı.

İmamoğlu, paylaşımında NATO Zirvesi öncesinde başkentte oluşan tablonun iktidarın vatandaşına duyduğu güvensizliği gösterdiğini savundu.

İmamoğlu şunları yazdı:

"NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da ortaya çıkan tablo, iktidarın kendi halkına duyduğu güvensizliği bir kez daha ortaya koydu.

Kendine güvenen bir hükümet, ülkesini ve halkını misafirlerinden saklamaya çalışmaz. Gazeteciden ve ifade özgürlüğünden çekinmez. Vatandaşından utanmaz. Yurttaşını tehdit gibi görmez. Şehrin olağan hayatını askıya alarak itibar kazanacağını aklından bile geçirmez.

Zirve öncesinde gözünün üstünde kaşın var denilerek gözaltına alınan yüzlerce kişi, akreditasyonu engellenen gazeteciler, olağanüstü güvenlik önlemleriyle günlük hayatından koparılan bir başkent…

Erdoğan’ın ülkemize reva gördüğü tablo budur.

Türkiye’nin panellerin veya kapalı yolların arkasında gizlenecek, utanılacak bir görüntüsü yoktur. Asıl utanılacak olan iktidarın yok ettiği kurumlar, bitirmeye ant içtiği demokratik birikim, yurttaşlara reva görülen antidemokratik uygulamalar ve artık arşa varan hukuksuzluklardır. Bunları da panellerle kapatamazsınız.

İtibar demokratik ve özgür bir toplumla kazanılır."