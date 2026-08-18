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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın 66’ncı günü, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık iş insanı Seyfi Beyaz savunma yaptı. Beyaz, daha önce verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirterek hakkında üç eylem bulunduğunu ve yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

İMAMOĞLU’NDAN “SUSMA HAKKI” TEPKİSİ

Duruşmada Ekrem İmamoğlu da Seyfi Beyaz’a soru sormak için söz aldı. İkinci duruşmanın ikinci oturumunda ilk kez söz alan İmamoğlu, mahkeme başkanının önceki gün kendisi hakkında kullandığı ifadeye tepki gösterdi.

İmamoğlu, “Ben susma hakkımı kullanmadım. ‘Susma hakkını kullandı’ kavramı tamamen uydurma bir kavramdır. Ben de ona karşılık feragat etmediğimi belirttim. Savunma hakkımı kullanmadım. Feragat diye bir kelimeyi de kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

“BEN SİZİNLE HİÇ TİCARİ PAZARLIK YAPTIM MI?”

İmamoğlu, Seyfi Beyaz’a yönelttiği sorularda aralarında herhangi bir ticari pazarlık yapılıp yapılmadığını da sordu.

Beyaz, İmamoğlu’nun “Ben sizinle hiç ticari bir pazarlık yaptım mı?” sorusuna “Yapmadınız” yanıtını verdi.

İmamoğlu’nun, Beyaz’ın yaşadığı sorunlarla ilgili kendisini şikayet edip etmediğini sorması üzerine de Beyaz, “Hayır” karşılığını verdi.

İBB davasında duruşmalar, sanıkların savunmaları ve tarafların yönelttiği sorularla devam ediyor.