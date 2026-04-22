Merkez Bankası politika faizini ikinci kez üst üste yüzde 37 seviyesinde sabit bırakarak indirim beklentilerini bir kez daha öteleyen banka, karar metnindeki sözlü yönlendirmeleriyle piyasalara sıkı duruş mesajı verdi.

Nomura Kıdemli Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, CNBC-e ekranlarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası rotasını ve küresel sarsıntıların Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendirdi. TCMB’nin faizi sabit tutma kararının piyasa beklentileriyle örtüştüğünü belirten İmamoğlu, bankanın veri odaklı duruşunun altını çizdi.

ENFLASYON RAPORU’NDA REVİZYON KAPIDA

İmamoğlu, 14 Mayıs’ta açıklanacak yılın ikinci Enflasyon Raporu’na dair önemli bir beklentiyi paylaştı. Nomura, TCMB’nin enflasyon tahminlerinde 2-3 puanlık yukarı yönlü bir güncelleme yapmasını bekliyor. Bu doğrultuda, politika çerçevesindeki üst bandın yüzde 21 seviyesinden yüzde 24-25 bandına çekilebileceği öngörülüyor.

FAİZ İNDİRİMİ Mİ, ARTIRIMI MI?

Piyasaların merakla beklediği "Faiz indirimi ne zaman?" sorusuna İmamoğlu, nisan ve mayıs verilerinin kritik bir eşik olduğunu söyleyerek yanıt verdi:

Olumlu Senaryo: Enflasyon verileri nisan ve mayısta sakinleşirse, TCMB ilk adım olarak haftalık repo ihalelerine dönebilir. Faiz indirimleri ise ancak bu normalleşme adımından sonra gündeme gelecek. Yıl sonu faiz beklentisi bu senaryoda yüzde 31-32 seviyesinde.

Savaş Senaryosu: Bölgedeki çatışmalar haziran ayına kadar sürer ve petrol fiyatları tırmanışa geçerse, Nomura politika faizinin yüzde 40’a çıkarılmasını bekliyor. Olumsuz senaryoda yıl sonu faiz tahmini ise %33-34 aralığında.

BÜYÜME VE KUR TAHMİNLERİNDE GÜNCELLEME

Nomura, Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 3,6’dan yüzde 3,0’e düşürürken, kur ve enflasyon tarafında şu rakamları paylaştı:

Nisan Enflasyonu: Aylık %3,2 (Enerji fiyatlarının etkisi 90 baz puan).

Yıl Sonu Dolar/TL: 50 TL’ye revize edildi.

Cari Açık: 50-55 milyar dolar bandındaki beklenti korundu.

Yıl Sonu Enflasyon: İyi senaryoda %25,5, kötü senaryoda %27-28 bandı öngörülüyor.