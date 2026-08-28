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Kaynak: Haber Merkezi

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, daha baskı aşamasındayken toplatma kararı alınan kitabına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu, İBB Davası kapsamındaki savunmasının yer aldığı “Millet Şahidimdir” kitabının henüz yayımlanmadan toplatılmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine yönelik uygulandığını belirttiği yasaklara ve engellemelere dikkat çekti. Kitabının basım aşamasında matbaalara baskın düzenlendiğini ve kitapların toplatıldığını belirten İmamoğlu, mücadele mesajı verdi.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"YILMAYACAĞIM! SUSMAYACAĞIM!"

"Demokrasi yarışından korktu diplomamı iptal ettirdi.

Tutuklanıp hücreye atılmamı istedi.

Sesimi, yüzümü, fotoğrafımı yasaklattı.

Sosyal medya hesabımı defalarca kapattırdı.

Yetmedi, mahkemede savunma hakkımı dahi engelletti.

Sanıklara soru sormama bile tahammül gösteremedi.

Şimdi ise bana yaptırmadıkları savunmamın yer aldığı “Millet Şahidimdir” kitabımı daha yayınlanmadan yasaklattı.

Emniyet güçleri eliyle matbaalar basıldı ve kitaplar toplandı.

Yılmayacağım!

Susmayacağım!

Durmayacak ve teslim olmayacağım!

Milletle beraber bu kitabı milyonlar okuyacak.

Savunmamı herkes görecek. Yasakçılar dahil!"