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Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, Tuzla davasında verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasına karşı istinafa başvurdu. İmamoğlu’nun avukatları, mahkumiyete götüren yeni delilin veya önceki değerlendirmeyi değiştiren somut olgunun açıklanmadığını belirterek, kararın kaldırılmasını ve İmamoğlu'nun beraatini istedi.

"KARAR KALDIRILSIN" TALEBİ

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, dosyada daha önce verilen beraat kararlarını değiştirecek yeni bir delil bulunmadığını savundu.

Başvuruda, mahkemenin mahkumiyet kararına nasıl ulaştığının somut biçimde açıklanmadığı belirtildi.

Avukatlar, kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, istinaf mahkemesinden yerel mahkeme kararının kaldırılmasını talep etti.

İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşirse, siyasi yasak tartışması da yeniden gündeme gelebilecek. Ancak kararın kesinleşmesi için istinaf ve temyiz süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

Dava, 25 Ekim 2022’de Tuzla’daki arıtma tesisi açılışında İmamoğlu ile dönemin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı arasında yaşanan tartışmanın ardından açılmıştı.

İKİ KEZ BERAAT ETTİĞİ DAVADA 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Eski AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın şikâyeti üzerine tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan hakaret davasına ilişkin ikinci duruşma 11 Eylül'de görüldü.

İmamoğlu suçlamadan iki kez beraat etti, ancak istinaf mahkemesinin bozma kararı üzerine yargılama yeniden başladı.

Savunma yapan İmamoğlu, "Bu mahkemenin bile burada kurulu olması skandaldır bu mütalaa da mesnetsizdir. Türk yargısı adına hakim konumundasınız yüze Türk milleti adına karar vereceksiniz dilerim ve umarım ki bu kararı verebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Mütalaanın ardından “suçun sabit olduğu” gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak verildi.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, Tuzla davasında iki kez beraat etmesine rağmen yeniden yargılanarak 2 yıl 1 ay hapis cezası almasına uzanan süreci yayımladığı videoyla anlatmıştı.

Videoda, 2022'deki konuşmayla başlayan ve 11 Eylül 2026'da verilen hapis cezasıyla sonuçlanan süreç aktarılmıştı.

Videoda, "Aynı sözler. Aynı dosya. İki ayrı beraat. Sonra hakim değişti ve karar değişti" ifadelerine yer verilmişti.