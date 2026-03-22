Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’a yönelik saldırılar ve bölgede artan gerilim sonrası Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Arap ve İslam ülkeleri Dışişleri Bakanları İstişari Toplantısı’na katıldı. Toplantı sonrası yayımlanan 6 maddelik ortak bildiriye Türkiye de imza attı.

Ancak söz konusu bildirgede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına yer verilmemesi dikkat çekti. Metinde İran’a saldırılarını durdurma çağrısı yapılırken, krizi başlatan taraflara ilişkin herhangi bir ifade kullanılmadı.

Bu duruma tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tepki geldi. İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’nin dış politika çizgisini eleştirdi.

İmamoğlu şunları yazdı:

“İran krizini kimin başlattığı açıktır. Bu nedenle, uluslararası hukuka aykırı eylemleri kınadık, tarafları saldırılara son vermeye çağırdık.

Riyad’da 12 bölge ülkesinin imzaladığı ortak metinde ve sonrasında yapılan açıklamalarda artık ABD’nin adı yok. Savaşa ilişkin atıflar İran’ın saldırılarını kınayan bir çerçeveye oturtuluyor, meşru müdafaa hakkına vurgu yapılıyor, ama krizi başlatanlar anılmıyor.

İlkeli bir dış politika iddiasındaysanız, uluslararası hukuku seçici kullanamazsınız. İran’ın sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları yanlıştır. Ancak İran’ın egemenliğine, sivil altyapısına ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılar da kabul edilemez.

Türkiye’nin dış politikası hukukla, ilkeyle ve etkin diplomasiyle yürütülmelidir. Türkiye, başkalarının yazdığı metinlere imza atmak yerine, kendi ulusal çıkarları doğrultusunda tutarlı tavır alabilen bir ülke olmak zorundadır.

Savaşı başlatanları perdeleyen, hukuku seçici şekilde savunan bir çizgi, Türkiye’ye itibar kaybettirir.

İlkesiz denge siyaseti, denge değil savrulmadır.”