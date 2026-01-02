Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 15 Ocak 2026’da diploma davasının görüleceği duruşmaya katılacağı açıklandı.

Mahkeme, İmamoğlu’nun katılacağı duruşma için İdare Mahkemesi İdari İşler Müdürlüğü’ne ‘uygun’ salon hazırlanması için müzekkere yazdı.

Aynı zamanda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na da güvenlik önlemlerinin alınması için ayrıca bir müzekkere gönderildi. Yine İmamoğlu’nun duruşmaya katılabilmesi için Marmara Cezaevi’ne de müzekkere yazıldı. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı ilk duruşmada karar çıkması beklenmiyor.

İdare Mahkemesi ek bir duruşma görülmesine hükmetmezse diploma iptaline karşı açılan davada kararın 1 ay içinde yazılı olarak verilmesi bekleniyor. Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıllık üniversite diploması ‘fakülte yönetim kurulu’ kararı olmaksızın iptal edilmişti.

İmamoğlu gözaltına alınmadan 1 gün önce iptal edilen diploma için Ekrem İmamoğlu’na ceza davası da açılmıştı. Kamuoyunda “Diploma Davası” olarak bilinen ceza davasının son duruşmasında karar için İdare Mahkemesi’nde görülecek davanın sonucunun beklenmesine hükmedilmişti.

Öte yandan son HSK atamalarıyla Ekrem İmamoğlu’nun İdare Mahkemesi’ndeki diploma davasına bakacak heyet değiştirildi. Heyet dağıtılmadan önce dosyaya bakan 5. İdare Mahkemesi, dava dilekçesi üzerine verdiği ara kararında İstanbul Üniversitesi’ne “Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesinden yatay geçiş şartlarını taşımadığının nasıl tespit edildiğini, mevzuata aykırı olan hususun hangi açıdan yokluk ve açık hata hali oluşturduğunu” sormuş, İmamoğlu’nun 31 yıllık diplomasını 18 Mart’ta iptal eden İstanbul Üniversitesi yönetimi mahkemeye evrak sunmak için ek süre istemişti.