Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, yaşanan sürece sert tepki gösterdi.

“FİLMİN DEVAMINI ANLATAYIM”

İmamoğlu, “Filmin devamını anlatayım: Seçimle alamadığınız yeri hukuki müdahaleyle alıp belediyeye çökeceksiniz” ifadelerini kullanarak yayınladığı sosyal medya paylaşımında:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının tek bir tanımı vardır: Milli iradeye darbe ve milli irade hırsızlığı.

Filmin devamını anlatayım: Seçimle alamadığınız yeri hukuki müdahaleyle alıp belediyeye çökeceksiniz ve bunu da tebrik telefonlarıyla kutlayacaksınız. Seçilmiş belediye başkanlarımıza yaptığınız hukuk dışı operasyonların şablonu da aynı.

Rehin almak istediklerinizi bir tahtaya yazıp, aralarına ok işaretleri çekince millet ikna mı olacak sanıyorsunuz? 86 milyon ezberledi artık bu 'sistemli' taktiklerinizi. Üstelik gizlilik kararı olan dosyayı o çok sevdiğiniz “gazetecilere” sızdırarak “yanlış bilgiyi alenen yayıyorsunuz.” Millet bunları görüyor.

Şema çizme işlerini kimlerden öğrendiğinizi de biliyoruz. En güzel şemayı sandık geldiğinde milletimiz çizecek. Sabırla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.