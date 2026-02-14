Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri’den Askıda Fatura çağrısı yaptı. Sosyal medya Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, yurttaşlara bir fatura ya da destek paketi üstlenme çağrısında bulundu.

İmamoğlu, "Sevgimizle evleri ısıtalım, öğrencilere umut, ailelere destek, bebeklerle gülümseme olalım" paylaşımı yaptı.

Askıda Fatura uygulaması için çağrı yapan İmamoğlu, "Bu 14 şubatta askıdan bir fatura ya da bir destek paketi alalım" dedi.

‘BAZILARIMIZ İÇİN EN ZOR GÜNLERDEN BİRİ’

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Bu yıl 14 Şubat’a Sevgililer Günü değil Sevgi Günü diyelim. Çünkü bu 14 Şubat bildiğiniz nedenlerle bazılarımız için en zor günlerden biri. Ve biz bu zor günleri sevgimizle kolaylaştırabiliriz. Dayanışma sevgiyi büyütür, zorlukları aşmamızı kolaylaştırır.

Bu 14 şubatta askıdan bir fatura ya da bir destek paketi alalım. Sevgimizle evleri ısıtalım, öğrencilere umut, ailelere destek, bebeklerle gülümseme olalım. Askıda sevgi var."