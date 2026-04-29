İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "casusluk" soruşturması iddianamesinde tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Medyascope'dan Ruşen Çakır'a konuşan Özkan, hakkındaki casusluk iddialarının tamamen uydurma olduğunu ifade edip savcılığın lehe delilleri görmezden geldiğini savundu.

Özkan, yerel seçimlerde sandıklar daha açılmadan sosyal medya hesabından tsunami diyerek bir paylaşımda bulunduğunu, bunu öngördüğünü hatırlattı:

"Türkiye’de ne zaman seçim olacak belli değil ama seçimin sonucu belli. İktidar partisi ve Cumhur ittifakı el birliğiyle daha güçlü bir CHP iktidarı için yardımcı oluyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandıklar kapanırken ve sayımlar henüz başlamışken bir tweet atmıştım ve “Tsunami” demiştim sonuçlar elime geçtiğinden değil, neyin geldiğini, gelmekte olduğunu tahmin ettiğimden. Öyle de oldu ve Türkiye haritası kıpkırmızıya döndü."

"EN AZ 20 YILLIK BİR İKTİDAR GELİYOR"

Son yerel seçimlerde yaşananları iktidar açısından deprem olarak niteleyen Özkan, bunun şiddetinin 6.5 olduğunu ancak bu defa yapılacak olan seçimde şiddetin en az 8 değerinde olacağını kaydetti. Özkan, Cumhuriyet tarihinde tüm seçimleri nedenleri ve sonuçları ile defalarca analiz eden bir iletişimci olarak en az 20 yıllık bir CHP iktidarının geleceğini kaydetti:

"31 Mart 2024’teki toplumsal deprem belki 6, belki 6,5 şiddetinde idi. Şimdi en az 8 olacak. Çok fazla iyimser gelebilir size, ama Cumhuriyet tarihindeki her seçimi nedenleri ve sonuçlarıyla defalarca analiz etmiş bir iletişimci olarak tahminim o ki, en az 20 yıllık bir iktidar geliyor. Bu yeni tsunami dalgası ülkeyi iyileştirecek."

MACARİSTAN'DAKİ TSUNAMİDEN DAHA BÜYÜK BİR DALGA GELİYOR

KKTC ve Macaristan'da seçimle yaşanan değişime de vurgu yapan Özkan, iktidarın yerinde olsaydı 19 Mart'ın tam tersini yaparak en azından tsunaminin dalga boyunu küçülteceğini söyledi:

"KKTC ve Macaristan’da gördüğümüzden daha güçlü bir tsunami dalgası göreceğiz. Mevcut müesses nizamın temsilcisi olan küçük bir siyasi ve bürokratik elit dışında herkes kazanacak.

İktidar bileşenlerinin yerinde olsam, 19 Mart’tan bu yana yaptığım her şeyin tersini yapar ve gelmekte olan tsunami dalgasının dalga boyunu hafifletirdim. Benden söylemesi.

Senin vasıtanla tüm okurlarına da şunu söylemek isterim: Kimse gelmekte olan bu tsunami dalgasından korkmasın. Bu tsunami dalgası, ülkenin ufkunu kapatan karanlığı dağıtacak ve hakikati, hukuku, adaleti, özgürlüğü getirecek. Korku duvarlarını dağıtıp, devleti yeni baştan kurumlarıyla inşa edecek. Bu ülke yeniden medeniyet yarışında mutlu bir ülke olma hedefine kilitlenecek. Tarihin bize fısıldadığı hakikat bu."