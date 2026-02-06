İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "siyasal casusluk" suçlamasıyla başlattığı soruşturmasını tamamladı.

Savcılık, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği iddianamede İmamoğlu, seçim kampanyalarının direktörü Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve iş insanı Hüseyin Gün hakkında "siyasi casusluk" suçlamasıyla 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep etti.

İddianame, çarpıcı delil bulunmadığı, suçlamaların İmamoğlu’nun çektirdiği bir hatıra fotoğrafına dayandığı gibi açıklamalar üzerinden tartışılıyor.

Ancak, kimsenin konuşmadığı bir başka nokta var; Pelikan grubu…

İddianamede 6 kez “Pelikan” adı geçiyor.

Telefon mesajlarında geçtiği belirtilen Pelikan grubuyla ilgili Ekrem İmamoğlu’nu siyaseten hedef alan uygulamalar ve planlar içinde olduğu iddiası yer alıyor. Sosyal medyada da İmamoğlu’nu hedef alan kampanyaları Pelikan grubunun hazırladığı öne sürülüyor.

10 yıl önce Türkiye’nin bir numaralı gündem olan Pelikan grubunu bilir misiniz?

Üsküdar Kuzguncuk’ta bulunan bir yalıda, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi (Twitter’da @BosphorusGlobal) adı altında faaliyetlerini sürdüren bu oluşum, Ahmet Davutoğlu ile ilk kez adını duyurmuştu.

NEDİR BU PELİKAN GRUBU?

Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016’da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu’na karşı sert ifadelerin yer aldığı ‘Pelikan Bildirisi’ni yayınlamıştı.

‘Pelikan Darbesi’ olarak da anılan bildirinin yayımlanmasından günler sonra Davutoğlu istifa etmişti.

3 Ağustos 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzguncuk'taki "Pelikan Yalısı" olarak da bilinen Bosphorus Global ofisini ziyaret etmişti.

Bosphorus Global, Twitter hesabından söz konusu ziyareti, "Başkan Erdoğan müessesemize teşrif buyurdular. Başkan Erdoğan'a müessesemizin FETÖ Gerçekleri, Yek Vücut, Doğrusu Ne, Facts of Turkey, Fact-Checking Turkey, Chronicles of Shame gibi projelerinin yanı sıra yurt dışı faaliyetleri hakkında da bilgi verildi" ifadeleriyle duyurmuştu.

Erdoğan'ın yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da eşlik etmesi dikkat çekmişti.