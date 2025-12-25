CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, devam eden soruşturmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede yargıya yönelik eleştirilerde bulundu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturma, kovuşturma süreçleri, gözaltılar, operasyonlar… Masumiyet karinesi ihlalleri, itibar suikastleri… Soruşturma gizliliği yerine, adliye koridorlarının magazin sayfası hüviyetine çevrilmesi… Gazetecilerin haberlerinden dolayı gözaltına alınması… Düşman hukuku ile adil yargılanma prensiplerinin yerle bir edildiği bir dönemi yaşamaya devam ediyoruz. Türk Yargısı, tarihinin en büyük tahribatını yaşamaya devam ediyor.

Adalete güven tamamen kaybedilmek üzere! Bu durum, ülkenin ekonomisini iflas ettirir. Asgari ücretin durumu bunun işaretidir. Adaletin olmadığı yerde kimse kendisini güvende hissedemez, vatandaş umudunu, devlet otoritesini kaybeder. Bu faturanın ne denli büyük olduğunu milletçe yaşıyoruz.

Siyasi ve şahsi menfaatlerini düşünen bir avuç muhterisin kin ve nefret duyguları ağır sonuçlar doğuruyor. Bu gidişatı izlemekle yetinen ve sessiz kalan herkes sorumludur! Bizim mücadelemiz; yargının talimatla değil hukukla işlediği, adaletin yeniden devletin temeli olduğu günler içindir. O yüzden de ilk günden beri ‘kurtuluş yok tek başına’ diyoruz."