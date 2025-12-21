CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda tutuklu şoförünün oğlunun fotoğrafını yayımlayarak 'Yargı rehin alınır mı?' diye sordu

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Sevgili eşim Dilek’in, Silivri’de ADA (Aile Dayanışma Ağı) toplantısındaki konuşması sırasında AYAZ evladımızı gördüm.

AYAZ, 10 yaşında, 18 yıllık makam şoförüm Recep’in oğlu.

AYAZ, masumiyetin, mazlumun simgesi…

Görevi direksiyon başında, arabasının kapısında durmak olan

ŞOFÖRLER,

Görevi ilgili kamu görevlisini korumak, kollamak olan

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ,

ÖZEL KALEM SORUMLULARI,

EVLATLAR,

KADIN, ANNE TUTSAKLAR,

AKRABALAR, AİLELER,

HASTA TUTSAKLAR…

Soruyorum:

Yargı rehin alır mı?

Yargı zalimlik yapar mı?

Yargı öç alır mı, kin duyar mı?

Devletin temeli ve teminatı olan Yüce Türk Yargısının itibarı, hiç bu kadar zarar görmemiştir!

AYAZ’dan utanın!

Türkiye’nin geleceğinden, milletimizden utanın!

TUTUKSUZ YARGILANMA HAKTIR!"

İmamoğlu'nun tutuklu şoförünün oğlu Ayaz