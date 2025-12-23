Türkiye'de 2026 yılı için geçerli olacak olan asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için net asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak açıkladı.

CHP ise asgari ücretin açıklanmasından önce teklifini 39 bin lira olarak duyurmuştu.

'ASGARİ ÜCRET SİYASİ TERCİHTİR'

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Türkiye’nin işçileri, emekçileri, asgari ücretlileri açlığa mahkum değildir!

Bu ülkenin işçisinin hakkı, açlık sınırının altında bir asgari ücret değildir!

28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücret, milletin gerçeklerinin, yani ağır geçim sıkıntısının yanından bile geçmiyor.

Açıklanan asgari ücret bir zorunluluk değil, siyasi bir tercihtir.

İşçilerin olmadığı bir masada, sadece işverenlerle asgari ücret belirleyen akıl, “ben zenginden yanayım, yoksuldan değil” diyen akıldır.

CHP’nin net asgari ücret teklifi 39 bin TL’dir.

İnşallah milletin iktidarı başa geldiğinde, işçilerimize, asgari ücretlilerimize hak ettiklerini verecek, yeni ekonomi, sanayi ve teknoloji politikalarımızla işverenleri de rahatlatacağız.

Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ve adilce paylaşacağız!"

ÖZGÜR ÖZEL: AÇLIK SINIRININ ALTINDA

CHP Lideri Özgür Özel ise yaptığı açıklamada açıklanan asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu hatırlatarak şunları dile getirdi:

"Ak Parti, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücreti %27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıkladı.

Bugün resmi açlık sınırı 30.000 liradır.

Asgari ücret tarihimizde ilk kez, açlık sınırının altında açıklanmıştır.

Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39.000 lirayı istedik. Ama salonlara hapsolan Ak Parti sokağın sesini duymadı, 2026’nın sefalet yılı olacağını bugünden ilan etti.

Bu ülkede havaalanını, köprü, yol işleten zenginlere geçiş garantisi var ama asgari ücretlilere geçim garantisi yok!

İşte Ak Parti’nin kara düzeni budur!

Kimse yanlışa düşmesin. Bu rakamın, bu rezaletin tek sorumlusu Sayın Erdoğan’dır.

25,1 milyon insanın imza vererek ‘git’ dediği, bu dakikalarda milyonlarca çalışanın başını öne eğdiren Erdoğan, artık sandıktan kaçamaz.

2026 geçim yılı olamayacağına göre

2026 seçim yılıdır!!!"