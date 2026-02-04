İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün yer aldığı "casusluk" iddianamesi hazırlandı. Kişiler hakkında kamu davası açıldı.

4 KİŞİ HAKKINDA CASUSLUK DAVASI AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve kayyumdan önce TELE1 olan ve şuan yayın hayatına TELE2 olarak devam kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanarğ'ın da aralarında olduğu 4 kişi hakkında 'casusluk' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddianamede Necati Özkan, Hüseyin Gün de yer alıyor. 4 isim hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlanarak bugün itibarıyla kamu davası açıldı.