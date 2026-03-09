Duruşma sırasında söz almak isteyen İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında geçen diyalog giderek sertleşti. Mahkeme başkanı, İmamoğlu’na söz verilmediğini belirterek yerine geçmesini istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine mahkeme salonunun boşaltılmasına karar verildi ve tutuklu sanıklar salondan çıkarıldı

İŞTE SALONU BOŞALTTIRAN O DİYALOG:

Duruşmada mahkeme başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında geçen konuşma şöyle:

Mahkeme Başkanı: Salondan çıkarmak zorunda kalırım.

İmamoğlu: Söz almak istiyorum.

Mahkeme Başkanı: Tamam söz almak istiyorum dedin, ben de söz vermedim şu an.

İmamoğlu: Söz almak istiyorum.

Mahkeme Başkanı: Hayır. Devam edemezsin.

İmamoğlu: Sayın Hakim, söz almak istiyorum.

Mahkeme Başkanı: Keselim şeyi. Mikrofonu kesin.

İmamoğlu: Sayın Hakim, söz almak istiyorum. (Alkışlar...) Müsaade edin. Size nasıl bir...

Mahkeme Başkanı: Ekrem Bey, lütfen yerinize geçin. Ekrem Bey lütfen yerinize geçin. Bu şekilde olmaz. Bakın buranın bir düzeni var. Siz burada söz hakkı verilmeden kalkıp gelip kürsüye durup bu şekilde konuşamazsınız.

İmamoğlu: Hakim bey, hüküm kurulunun, burada mağdur edilen insanların ne şekilde bir savunma yapacağı konusunda fikrini almak yükümlüsünüz Sayın Hakim.

Mahkeme Başkanı: Sanık Ekrem İmamoğlu, kendisine söz hakkı verilmesine... Bu şekil, bu sistem yargılamaya devam edemeyiz. Lütfen yerinize geçin.

İmamoğlu: İsterseniz siz, bu süreci çok daha naif, çok daha insanların hakkına hukukuna saygı gösteren bir şekilde devam ettiriniz...

Mahkeme Başkanı: Biz de o şekilde devam edeceğiz zaten. Bunları daha yargılamaya başlamadan bana...

İmamoğlu: Ne avukatı dinlediniz...

Mahkeme Başkanı: Talepleri alacağım. Daha talepleri alma aşamasına geçmedim.

İmamoğlu: Hakim Bey, Hakim Bey... Avukatlarımızın...

Mahkeme Başkanı: Sanık Ekrem İmamoğlu, lütfen yerinize geçin. Ekrem Bey yerinize geçin. Sanık Ekrem İmamoğlu, kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen, kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye gelerek...

İmamoğlu: Şimdi son cümlemi söylüyorum...

Mahkeme Başkanı: Kendisi defaatle uyarılmasına rağmen...

İmamoğlu: Ekranın arkasına gizlenmeyin...

Mahkeme Başkanı: Ekranın arkasına gizlendiğim yok. Mikrofon, mikrofon gelmiyor o nedenle buradayım. Benim gizlendiğim bir durum yok Ekrem Bey.

İmamoğlu: Lütfen iyi idrak edelim...

Mahkeme Başkanı: Defaatle uyarılmasına rağmen konuşmaya devam etti. Kendisine yerine geçilmesi söylenmesine rağmen...

İmamoğlu: İnsanların kendini savunma düzenine dair, burada üç bin yıla yakın yargılama yapılırken, hakiminiz hukukunun ne şekilde ifade edileceğini dinleyerek karar verilmesini talep ediyoruz. Saygılı davranın. Yüce Türk yargısına ve Türk milletine saygılı davranın. Olur mu böyle şey? Ben yine söz alacağım...

Mahkeme Başkanı: Sanık Ekrem İmamoğlu yerinize geçin. Şu an yaptığınız hareket yargılamayı zorlaştırıyor. Bölümü boşalttıktan sonra sayın avukatınıza söz hakkı vereceğim. Geleceğim dinleyeceğim. Sırayla boşaltalım. İlgili bölüm boşaltıldıktan sonra size hak verilecek. Israrla bu şekilde yargılama yapamaz.

İmamoğlu (bağırarak): Sen yargılamaya gelmedin buraya. Öyle kaçarak çıkamazsın. Kaçarak çıkamazsın. Sen yargılamaya gelmedin.

Yaşanan gerginliğin ardından mahkeme başkanı salonun boşaltılması talimatı verdi. Tutuklu sanıkların salondan çıkarıldığı ve duruşmanın bu gelişmelerin ardından ara verilerek devam ettiği öğrenildi