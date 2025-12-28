CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2025 yılında İBB tarafından yapılan faaliyetleri tek tek sıraladı.

İBB'ye yapılan tutuklamalara dikkat çeken İmamoğlu, tüm yapılanlara rağmen 2025 yılının hizmetle dolu geçtiğini söyledi.

İmamoğlu'nun paylaşımında, "2025 yılı, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz için; bütün hukuksuz uygulamalara, bürokratlarımızın gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmalarına, bitmeyen ekonomik krize rağmen, hizmetle dolu geçti. Tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum, sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte İmamoğlu'nun 2025'te yaptıkları: