CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yayımladı. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan kişiler için tahliye çağrısı yaptı.

Sürecin doğrudan kendisine yönelik olduğunu öne süren İmamoğlu, açıklamasında davanın siyasi olduğunu savundu. İmamoğlu, operasyonlar kapsamında tutuklanan kişilerin ailelerine kavuşması gerektiğini belirterek, bu kişilerin suçsuz olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Mesajında mücadeleyi sürdüreceğini vurgulayan İmamoğlu, yargı sürecinin sona erdiğini düşündüğünü belirterek, tutuklu bulunan isimlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

İmamoğlu, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Erdoğan’ın yazıp yönettiği, Akın Gürlek’in yapımcılığını yaptığı film, nihayete erdi.

Film çevirenler, final sahnesi ile ortada hiçbir gizem bırakmadı. İBB davasının 1,5 yıl öncesinden tasarlandığı şekliyle 360 derece siyasi bir dava olduğu, inkar edilemez şekilde ortadadır.

Cumhurbaşkanlığı seçimine girmemizin engellenmesi için çevrilen film sona erdiğine göre, yapımcısı da öngördüğü koltuğa oturduğuna göre, gereği de artık yapılmalıdır.

Gereği şudur: Çevirdiğiniz filme gerçeklik katmak için oyuncu, yardımcı oyuncu gibi kullandığınız arkadaşlarımı serbest bırakın. Film bittiğine göre arkadaşlarım evlerine, ailelerine kavuşsun.

Derdiniz benimle, bu apaçık ortada. Ben mücadeleme devam ediyorum.

Zorla rol verdiğiniz masumları bırakın da günah sayacınız biraz yavaşlasın."