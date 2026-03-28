Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin iç ve dış meselelerini değerlendirdi. Adalete inancın ve hükümete güvenin yerlerde olduğunu belirten İmamoğlu, "İktidarı tahkim etmenin yolu ise yargı koridorlarına ve korku politikalarına mahkûm edilmiştir." dedi.

İmamoğlu'nun yazısından öne çıkanlar şöyle:

"AKIN GÜRLEK'İN ADALET BAKANI OLMASI DARBENİN İSPATIDIR"

Demokrasi tarihimizin yüz karası ve uydurma gerekçelerle, yargı eliyle İstanbul seçimini de iptal ettiren bu iktidarın siyasi anlayışıdır. Bu dönemle, yargının iktidar gücünün ve bir parti devleti anlayışının kullanışlı aparatı oluşunun ayrı bir dönemi yaşanmaktadır. Bir hâkimin bakan yardımcısı, ardından İstanbul cumhuriyet başsavcısı, sonra siyasi darbe sistemi sürecinin aparatı olduktan sonra, adalet bakanı olarak HSK’nin başına geçmesi, 19 Mart siyasi darbesinin tescilli ispatıdır.

"DIŞ TEHLİKELERE HAZIRLANMAMIŞ BİR TÜRKİYE'YİZ"

Tanıyı doğru koymazsak tedaviyi gerçekleştiremeyiz. 24 yılda, Avrupa’da her alanda sonuncu, dünyada ise dip sıralarda boğuşan bir duruma geldik. Ekonomik ve toplumsal direnci büyük hasar almış, içeride birlik iradesi zarar görmüş ve dışarıdaki tehlikelere hazırlanamamış bir Türkiye’yiz. Enerjisi bitmiş, yozlaşmış, tükenmiş, çökmüş bir iktidar düzeni ve ucube cumhurbaşkanlığı sistemi ve dönemi kapanmak zorundadır.

Bugün Ortadoğu’nun göbeğindeki savaşlara ve Türkiye’nin çevresinde olan bitene rağmen, cennet vatanımızı ve 103 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ayakta tutan; kuruluşundaki laik, demokratik hukuk devleti olma ilkeleri, toplumun inanmışlığı, gücü ve Atatürk’ün 86 milyona emaneti “Yurtta sulh, cihanda sulh” ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkelerinin genetiğimize işlemiş halidir.

"İKTİDARLARINI YARGI KORİDORLARINA TAHKİM ETTİLER"

Yüzde 30’lar ile dünyanın en yüksek enflasyonunun yaşandığı ülkemizde, milletin yüzde 80’e yakını adalete inanamaz, yüzde 70’e yakını iktidara güvenemez hale gelmiştir. Adalete inancın ve hükümete güvenin yerlerde olduğu bu dönemde, iktidarı tahkim etmenin yolu ise yargı koridorlarına ve korku politikalarına mahkûm edilmiştir.

"KAAN UÇAĞINA MOTOR BULAMAYACAK NOKTADAYIZ"

Adalet sistemini, tümüyle kendi siyasi ikbali için kullandığı bir dönemde, toplumdaki adalet duygusunu yerle bir eden bir hükümet dönemini yaşıyoruz. Türkiye’ye en pahalı faizle, paranın dışında, dış yatırımın dip yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Savunma sistemimizi S400 meselesiyle kitleyen, 20 yıldır uçak alamayan, mevcut F16 uçaklarının modernizasyonunu dahi yapamamış, hatta üzülerek söylüyorum ki Umman’ın eski uçaklarını satın almaya çalışacak hale gelmiş, gururumuz Kaan uçağına motor alamayacak şekilde ilişkilerimizi zedelemiş bir durumdayız. Avrupa Birliği’nden uzaklaşmış; yorgun, bitkin, demokrasi ve hukuk devletinin kurallarını hiçe sayarak itibarsızlaşmaya başladığımız bir dönemdeyiz. Muhalefete saldıran, rakibinden korkan, memleketi kendisinin sanan, antidemokratik ve otokrat bir zihniyetin uygulamalarıyla karşı karşıyayız.

"MEŞRUİYETİNİ ABD'DE ARAYAN BİR ANLAYIŞ"

Meşruiyetini ABD’de arayan, dünya liderliğini çılgın bir ejderhaya dönüşmüş haliyle Kanada’dan Grönland’a, Venezuela’dan İran’a, kuralları yerle bir ederek her tarafa ağzından çıkan ateş toplarını püskürten ve o hışımla kuyruğunu bütün evrensel değerlere karşı savuran bir anlayışın kuyruğuna tutunarak durum idare etmeye çalışan zihniyet; ülkemize, milletimize ve geleceğimize hiçbir şey veremez.

"YURTTA SULH, CİHANDA SULH"

Yolumuz; demokrasi, hukuk devleti, laik Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon insanına her yönüyle eşit yurttaşlığı yaşatan bir gelecektir. Silivri’deki mücadelemiz büyüktür. Bireysel değil toplumsaldır. Mücadelemiz, demokrasi mücadelesidir. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ve “Yurtta cihanda sulh” ilkeleri ile ancak tarifsiz tehditlere ve gelişen bir rejime karşı bir ve birlikte olup, tüm muhalifler birlikte mücadele ederek Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını akıl, bilim, demokrasi, adalet ve milli birlikle aydınlatmalıyız.

Biz Cumhuriyetiz.

Biz demokrasiyiz.

Biz Türkiye’yiz!

Her şey çok güzel olacak...