İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklanan ve hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu davası, tüm tartışmalarıyla devam ediyor.

CHP İzmir eski Milletvekili Mustafa Balbay, katıldığı bir televizyon programında İmamoğlu davası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Balbay, bu davanın beklenmeyen anda kırılmayla sonuçlanacağını değerlendirdi.

Mustafa Balbay açıklamasında:

"Fatih Altaylı serbest bırakıldı dediler, beklemiyorduk. Kaçma şüphesi yok, davanın yatarı da belliydi. Hüküm verildi, tutukluluğa devam denildi. Sonra bir akşam üzeri tahliyesine karar verildi. O yerel mahkemenin durup dururken kendi iradesiyle karar verdiğine kim inanır?

Bu davalar çok da beklenmeyen bir anda kırılmayla sonuçlanacak. Belki iktidar kendisi maksat hasıl oldu diyecek veya elde edilecek bir şey kalmadığını düşünecek" ifadelerini kullandı.