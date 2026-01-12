İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması 18 Mart tarihinde iptal edilmiş, İmamoğlu ise ertesi gün gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

İmamoğlu'nun diploma davası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 15 Ocak tarihinde yapılacak olan duruşmasının Silivri'deki duruşma salonlarından birinde yapılması için cezaevine müzekkere yazıldı.

“SALON YETERSİZ, BEKLEME ALANI YOK”

Yazılan müzekkeredeki gerekçe ise, duruşma salonundaki kapasitenin yetersiz kaldığı, mikrofon sisteminin uygun görüşmediği ve davacının bekleyebileceği uygun yer olmadığı iddia edildi.

Yazılan müzakerede şu ifadelere yer verildi,

“Evvelce bildirilen yazılarda 15.01.2026 tarihi saat 11:00'de binamızda (İstanbul Bölge İdare Mahkemesi) yapılacak olan duruşma için gerekli hazırlık ve önlemlerin alınması istenilmiş ise de, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan salonların daha elverişli olması, binamızda bulunan duruşma salonu kapasitelerinin yetersiz olması, mikrofon sisteminin duruşma icrasına uygun şekilde kurulamaması, tutuklu bulunan davacının bekleyebileceği uygun yerin olmaması gibi hususlar dikkate alınarak, 15.01.2026 tarihi saat 11:00'de yapılacak olan duruşmanın Marmara Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde uygun bir salonda yapılmasına karar verilmiş olup anılan tarihte uygun olan salonun Mahkememize önceden bildirilmek suretiyle hazır edilerek kurum ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması tebliğ ve rica olunur."