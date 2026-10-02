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Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, fon skandalı ile belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu, Türkiye'nin ana gündeminin "vurgunlar" olduğunu belirterek iktidara yönelik sert ve dikkat çekici eleştirilerde bulundu.

"ASRIN SOYGUNU FON VURGUNU"

Açıklamasına "fon krizi" iddialarıyla başlayan İmamoğlu, "Asrın soygunu 'fon vurgunu' ile milletimizi göz göre göre 20 milyar dolar bedelle soyanlar hesap vermekten kaçma ve milleti oyalama yoluna girmiştir" dedi.

Belediyelere yönelik soruşturma ve gözaltılara tepki gösteren İBB Başkanı, Adalar, Üsküdar ve Eyüpsultan belediyelerinin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir ve Mezitli belediye başkanlarına yönelik operasyonları hatırlattı. İmamoğlu, bu gelişmeleri "belediyelere çökme operasyonu" ve "milli irade vurgunu" olarak nitelendirdi.

"ZAM VE ADALET VURGUNU"

İmamoğlu, enflasyondan işsizliğe, gıda fiyatlarından mazot ve benzin zamlarına kadar halkı sefalete sürükleyenlerin oluşturduğu ağır yükün milletin sırtına yüklenmek istendiğini belirterek bunun bir "zam vurgunu" olduğunu söyledi.T24 örneğinde olduğu gibi bağımsız basın kuruluşlarına yönelik engellemelere, basit iddialarla yapılan tutuklamalara ve "ahmak davası" gibi absürt süreçlere de dikkat çeken İBB Başkanı, yaşananları "adalet vurgunu" olarak tanımladı.

Açıklamasının sonunda iktidara seslenen İmamoğlu, "Yasakladığınız sesim hâlâ kulaklarınızda çınlıyor biliyorum. Kendinizi ev sahibi, milleti kiracı zannediyorsunuz. Haberiniz olsun: Bu halk size 'sandık vurgunu' yapacak. Milletimiz sizden hesap soracak ve hakkını alacak. Az kaldı" değerlendirmesinde bulundu.