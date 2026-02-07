Silivri'de 10 buçuk aydır tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, tutuklanmadan önce kendisini, sonrasınd aise eşi Dilek İmamoğulu'nu koruyan koruma görevlisi Bektaş Kamburoğlu'nun gözaltına alınmasına Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yapılan paylaşımla tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Vicdanı yok sayıyorsunuz. Ahlakı ayaklar altına alıyorsunuz. Adaleti susturuyor, hukuku siyasi aparata çeviriyorsunuz. Merhameti ve şefkati bu ülkeden silmeye çalışıyorsunuz. Bilinçli bir iftira düzeni kurdunuz. Bu en büyük günahı normalleştirdiniz. İtibar suikastlerini siyaset diye pazarlıyorsunuz. Siyasi operasyonlarla, algı oyunlarıyla insanların onurunu hedef alıyorsunuz. Aileme saldırıyorsunuz, yuvamı hedef alıyorsunuz. Çocuğu, kadını, yaşlısı, genci ayırmadan herkesi korkuyla susturmaya çalışıyorsunuz. Ailemi koruyanları hedef alıyor, bir çete diliyle, sınır tanımadan haysiyet cellatlığı yapıyorsunuz. Aziz milletimiz, tehdite, iftiraya, baskıya boyun eğmez. Aileye uzanan eli affetmez! Millet sizden sandıkta hesap soracak!