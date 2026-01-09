CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 2019-2025 yılları arasında İstanbul’da 19 kent lokantası ve 16 öğrenci yurdunu hizmete açtıklarını, 10 bin 76 emekliye kişi başı 10 bin TL pazar desteği verdiklerini, “Askıda Fatura” uygulaması ile de vatandaşlara 240 milyon lira tutarında destek sağladıklarını kaydetti.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019–2025 yılları arasına ait sosyal belediyecilik uygulamasına ilişkin verileri paylaştı. "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu dönemde sosyal destek, istihdam, barınma, gıda ve eğitim alanlarında milyonlarca kişiye doğrudan katkı sağlandı.

Açıklanan verilere göre, kent genelinde 19 kent lokantası ve 16 öğrenci yurdu hizmete açıldı. “Askıda Fatura” uygulaması kapsamında vatandaşlara 240 milyon lira tutarında destek sağlandı. Emeklilere yönelik uygulamalar çerçevesinde 10 bin 76 emekliye kişi başı 10 bin TL pazar desteği verildi. Ruh sağlığı alanında 17 yeni psikolojik danışma merkezi, istihdama yönelik olarak da 34 bölgesel istihdam ofisi kuruldu.

"AHMET İSVAN HALK EKMEK FABRİKASI ARACILIĞIYLA GÜNLÜK 1,8 MİLYON EKMEK ÜRETİMİ YAPILDI"

İstihdam başlığında, 275 binden fazla İstanbulluya özel sektörde iş bulma desteği sağlanırken, iş arayan 7 bin kişiye ücretsiz ulaşım imkanı sunuldu. Gıda destekleri kapsamında Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası aracılığıyla günlük 1,8 milyon ekmek üretimi yapılırken, kent genelinde 698 Halk Ekmek büfesi de hizmet verdi.

Kadınlar ve çocuklara yönelik desteklerde ise 856 bin Anne Kart sahibi toplamda 233 milyon yolculuk yaptı. Engelli çocuğu bulunan 10 bin 651 anneye 5 bin TL nakdi destek sağlandı. Ayrıca 338 bin 475 çocuğa da toplam 47 milyon 8 bin 44 litre ücretsiz Halk Süt dağıtıldı.

Eğitim ve gençlik destekleri kapsamında, Genç Üniversiteli Sosyal Desteği ile üniversite öğrencilerine 388 bin 18 kez nakdi destek verildi. Okul Beslenme Destek Kartı uygulamasından 15 bin 714 hane yararlandı. Erken çocukluk hizmetleri kapsamında Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri aracılığıyla 127 merkezde 12 bin 692 çocuk hizmet aldı.

“İstanbul’da Dönüşüm” projesi kapsamında ise vatandaşlara toplam 263 milyon 761 bin 923 lira kira yardımı sağlandığı bildirildi.

"BİZ; HERKESİN TENCERESİ KAYNASIN, FATURASI ÖDENSİN, ÇOCUĞU GÜVENLE BARINABİLSİN İSTEDİK"

İmamoğlu paylaşımında, “Ülkemizde geçim derdi artık tüm toplumsal kesimlerin derdi. Biz; herkesin tenceresi kaynasın, faturası ödensin, çocuğu güvenle barınabilsin istedik. 2019’dan bu yana, ne zaman başı sıkışsa vatandaşımızın yanında olduk; yine olacağız. Milletimiz müsterih olsun: Bizim iktidarımızda geçim derdine güçlü sosyal politikalarımızla derman olacağız” ifadelerini kullandı.